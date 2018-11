Ők lesznek a Dunaszerdahelyi járás faluinak képviselői (III.)

Padány

749 / 58,74%

Szabó Zoltán (Híd, MKP) – 304 (eddigi polgármester)

Viziová Andrea (független) – 56

Lászlóová Eleonóra (független) – 51

Bodó Árpád (Smer) – 23

Képviselők: 6 Híd-MKP: Lázok Attila, Horsicza Tibor, Kónya Ilona, Fogas Béla, Csiba László, Csiba Gizella, 1 független: Vanko István.

Az eddigi képviselők közül ugyan indult Kosár László, Bögi Tamás és Vizi Andrea, de nem kerültek be.

Patonyrét

231 / 74,89%

Flaška Lénárd (független) – 81 (új polgármester)

Varga László (Híd) – 80 (eddigi polgármester)

Rostás Alajos (független) – 8

Kertészová Monika (független) – 4

Képviselők: 3 MKP: Szöcs Sándor, Malec Zsuzsa, Czucz Renáta. 1 Híd: Ravasz Tibor, 1 független: Baánová Katarína.

Flaška Lénárd képviselőből lett polgármester, az MKP képviselői maradtak a testületben, a Hidasok közt pedig Ravasz Tibor váltja Mezei Zsuzsát.

Pozsonycsákány

500 / 79,80%

Bugár Lívia (független) – 258 (eddigi polgármester)

Vadócz Péter (független) – 136

Képviselők: 3 MKP: Szabó Tomáš, Ághová Renata, Feketevízi Tivadar. 2 Híd: Pörsök Norbert, Kölesová Zuzana. 1 Sme rodina: Svinger Jozef. 1 független. Janeková Mária.

Az eddigi képviselők közül továbbra is testületi tag maradt Kölesová Zuzana, Janeková Mária és Svinger Jozef, Kász József viszont kiszorult. Svinger a Sme rodina egyedüli képviselője a járásban, négy éve még független volt.

Pozsonyeperjes

1396 / 67,40%

Csiba Jarmila (független) – 727 (eddigi polgármester)

Tánczos Róbert (SaS-OľaNO) - 195

Képviselők: 6 MKP: Rigó Alexander, Rebrová Agáta, Černá Jolana, Fucseková Silvia, Mórocz Július, Czajlik František. 3 független: Fucsek Silvester, Csiba František, Szitás Juraj.

A jelenlegi képviselők közül Nagy Adrián és Takács József már nem indult, az új tagok Mórocz Július és Csiba František.

Sárosfa

774 / 74,16%

Földváry Terézia (független) – 284 (eddigi polgármester)

Szalayová Erika (MKP) - 282

Képviselők: 4 független: Mayer Csaba, Trúsik Milan, Ing. Sallay Mátyás, Mayer Gejza. 2 MKP: Gajdács František, Szalayová Erika. 1 Híd: Csibová Soňa.

Nagy Zsolt, Czetli Mónika és Szalay Erzsébet a jelenlegi testületből nem indult, Méri Éva és Süli János pedig kiesett. Az eddigi testületből Mayer Gejza alpolgármester és Gajdács František maradt tagja az újnak is, bejutott a polgármester asszony kihívója is.

Szap

442 / 63,34%

Miklós Ferenc (Híd, MKP) – az eddigi polgármester volt az egyedüli induló

Képviselők: 3 független: Vida Edit, Berecki Imre, Csicsay Sándor. 2 Híd-MKP: Sárközy Mária, Soós Kinga.

Mostanáig csak Vida Edit és Sárközy Mária volt tagja az önkormányzatnak, a többiek újoncok.

Szentmihályfa

819 / 36,01%

Borbély Gyula (MKP, Híd, Smer) – az eddigi polgármester volt az egyedüli induló

Képviselők: 3 független: Gyurkovics Zoltán, Koráb Attila, Wiedermann Vojtech. 2 Híd: Bürsüly József, Gálfy Fridrich. 1 Smer: Gajdács József. 1 MKP: Polák Katarína.

A megválasztott képviselők közül öten eddig is tagjai voltak az önkormányzatnak, a két új képviselő pedig Gyurkovics Zoltán és Bürsüly József.

Úszor

1202 / 42,01%

Sojka Zoltán (független) – az eddigi polgármester volt az egyedüli induló

Képviselők: 6 független: Novotná Oľga, Reisz Peter, Varsányi Peter, Horváth Branislav, Csaplár Patrik, Kaššová Ingrid. 1 Híd: Boháček Peter.

A mostani testületből Kozák Dávid és Igor Rymarenko sem került be, így a bejutottak közül csak Varsányi Peter és Peter Boháček volt tagja eddig is a testületnek.

Vajka

406 / 78,57%

Álló Donald (független) – 167 (eddigi polgármester)

Oross Gabriel (független) – 144

Képviselők: 4 független: Horváth Ladislav, Pajliová Kristína, Varga Ladislav, Vargová Angela. 1 MKP: Farkas Tímea.

A mostani testületből egyedül Varga Balázs nem jelöltette magát újra. Az önkormányzat egyedüli új tagja pedig Pajliová Kristína.

Vásárút

1214 / 64,3%

Török Gergely (MKP) – 608 (új polgármester)

Takács Ildikó (Híd) – 434 (eddigi polgármester)

Papp Ágh Annamária (független) – 105

Szabó Lajos (független) – 54

Képviselők: 6 MKP: Fekete Zoltán, Paraszti Tibor, Katona Andrea, Poloma Klaudia, Nagy Endre, Kovács Gábor. 1 független: Papp Ágh Annamária.

Takács Ildikó, aki tavaly lett a falu polgármestere, négy éve képviselőként jutott be, most viszont a polgármesterséget elvesztette, képviselőként pedig nem is indult. Az eddigi képviselő-testületből alig maradt valaki, mindössze két MKP-s, Paraszti Tibor és Katona Andrea, akikhez jött másik négy és egy független.

Vittény

244 / 76,22%

Jankovičová Mária (független) – 130 (eddigi polgármester)

Baloghová Michaela (független) – 52

Képviselők: 5 független: Pinzíková Soňa, Blehová Horonyová Katarína, Husár Roman, Morihlatko Miriam, Labaš Jozef.

Berešová Adriana és Zirig Marian kiesett. Aki pedig eddig is önkormányzati képviselő volt: Husár Roman és Morihlatko Miriam.

Vörösmajor

1381 / 57,78%

Marek Lackovič (Progresívne Slovensko) – 358 (új polgármester)

Marek Kúdela (független) – 300 – (eddigi polgármester)

Peter Krempaský (független) – 134

Juraj Moncoľ (független) – 4

Képviselők: 3 független Mgr. Ottmárová Anna, Ing. František Kavecký, Tatiana Skybová. 3 Progresívne Slovensko: Patrik Cvengroš, Ing. Dominika Šalátová Sumihorová, Ing. Adam Takáč. 1 SaS-OľaNO: Ing. Ján Karaba.

Az eddigi testületből Jánošík Marek, Polakovič Jaroslava és Ábrahámová Mária kihullott, egyedüliként Karaba Ján folytatja képviselőként, a többiek új tagjai az 5-ről 7 fősre bővített testületnek.

(SzT)