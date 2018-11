Ők lesznek a Dunaszerdahelyi járás faluinak képviselői (V.)

Továbbiak:



Albár

Választásra jogosultak: 582 / Részvételi arány: 70,96%

Bereczk Oszkár (MKP, Híd, Smer-SD) – 214 (eddigi polgármester)

Cseh Péter (független) – 192

Képviselők: 3 MKP: Boráros Pál, Szabó János, Kovács László. 2 Híd: Bartalos József, Bögi István. 1 független: Hegyi Gábor.

Az eddigi testületből Fekete Lajos már nem indult újra, Bögi Ilona pedig kiesett, Szabó János és Hegyi Gábor az új tagok.

Bodak

252 / 82,14%

Világi Tamás (MKP) – 161 (eddigi polgármester)

Molnár Augustín (Híd) – 46

Képviselők: 2 MKP: Világi Attila, Nagy Roland, 2 független: Antalicsová Anita, Dobsa Alžbeta. 1 Híd: Varga Július.

A jelenlegi testületből mindössze Varga Gyula és Lukovics Ilona indult újra, mindketten be is kerültek, a 68 éves, nyugdíjas Lukovics azonban végül visszalépett, így került be új tagként Nagy Roland.

Bögellő

306 / 73,52%

Kázmér Mária (MKP) – 125 (eddigi polgármester)

Végh Roland (független) – 89

Kossárová Hajnalka (független) - 10

Képviselők: 3 MKP: Füsi Ildikó, Kosár Alexander, Baráth Anikó. 2 független: Kázmér Emese, Kázmér Tichomír.

Az eddigi testületből Sipos László nem indult ójra, Takács Éva (MKP) pedig nem jutott be. Kázmér Emese és Baráth Anikó személyében új tagokat köszönhetnek, ezzel pedig többségbe kerültek az önkormányzatban a hölgyek.

Csallóköztárnok

408 / 72,54%

Horváth Attila (Híd) – 137 (eddigi polgármester)

Lami Juraj (független) – 123

Kunyi Michal (független) – 18

Horváth Jozef (Smer-SD) – 8

Képviselők: 4 független: Író Monika, Beňadik Ján, Hloska Tibor, Tóth Árpád. 1 MKP: Tési Silvester.

Szitás Zoltán és Lengyelová Anna (mindketten Híd) a mostani testületből nem jutott be az újba, Hloska Tibor egyedüli régi képviselőként viszont igen. Tési Silvester már négy éve is bejutott, az elmúlt időszakban azonban már nem töltötte be a képviselői tisztséget. A többiek újak.

Csilizpatas

671 / 78,98%

Takács Ernő (független) – 413

Csicsai Karol (MKP) - 115

Képviselők: 5 független: Bozsenyíková Eleonóra, Csicsay Koloman, László András, Takács Jozef, Bc. Tok Zoltán. 1 MKP: Darnai Bálint. 1 Híd: Both Zoltán.

Az alpolgármesteri posztot betöltő Both Árpád már nem indult újra a képviselőségért. A függetlenek győztek, ugyanis az MKP három (Soós Zoltán, Füssy Péter, Csicsay Károly), a Híd pedig egy képviselőt (Jádi Gábor) veszített a választásokon. Az említettek helyett 5 új független képviselő került az önkormányzatba.

Dióspatony

1479 / 54,29%

Gálffy Szilárd (független) – 541 (eddigi polgármester)

Füzék Antal (független) – 251

Képviselők: 6 független: Koczó Vince, Koczó Péter, Füzék Antal, Ing. Molnár Fridrich, Gálffy Andor, Lőrinczi Tibor. 3 MKP: Mgr. Czúfalová Priska, Ing. Sipos Béla, Fodor Silvester.

A képviselő-testületnek három új tagja lett: Koczó Péter, Gálffy Andor és Fodor Silvester.

Felsővámos

787 / 71,02%

Puss András (Híd) – 202 (eddigi polgármester)

Zalka Ede (MKP) – 175

Almási Rudolf (független) – 78

Milinszky Eugen (független) – 77

Görcs Norbert (független) - 23

Képviselők: 4 független: Almási Ernő, Milinszky Jenő,Dosztigová Zuzana, Novotný Norbert. 3 MKP: Bugár Ildikó, Máron Lajos, Zalka Ede.

A legutóbb Hidasként bejutott Bertók Tibor, Kozma László és Bugár Éva, továbbá a független Katona Marián is kipottyant a testületből, amelyben egyébként is több változás történt az elmúlt négy évben. A mostani választások alkalmával tulajdonképpen az egész lecserélődött, tehát mindenki új, tagja lett az egykori polgármester, Zalka Ede is.

Kisfalud

356 / 57,86%

Mocsonoky Róbert (Híd) – az eddigi polgármester volt az egyedüli induló

Képviselők: 4 Híd: Ing. Busnyák Dezső, Molnár Balázs, Molnár Gyula, Róth László, 1 független: Szabó Péter.

A jelenlegi testületből csak Pecsuk Attila nem indult újra, Puha Imre pedig kiesett. Molnár Gyula és Róth László az új képviselők.

Kulcsod

323 / 83,90%

Bognár Csaba (MKP, Híd) – 171 (eddigi polgármester)

Both Tibor (független) - 95

Képviselők: 3 független: Vígh Karel, Berec Csaba, Keszegh Peter. 1 Smer: Horecká Anita, 1 MKP: Bognár Lajos.

Egyetlen változás, hogy négy éve Bognár Lajos és Horecká Anita is függetlenként került be, míg most pártok jelöltjeként.

Lég

2285 / 55,22%

Szitási Ferenc (független) – 1044 (eddigi polgármester)

Németh Ladislav (független) - 199

Képviselők: 5 független: Csölle Jozef, Pálfy Peter, Varga Juraj, Bors Roman, Ajpek Ján. 3 MKP: Varga István, Nagy László, Németh Gregor. 1 Smer: Czífery Zoltán.

Janák Imre és Tomčal Janka már nem indult a testületből, új tagként került be Bors Roman és Németh Gregor.

Olgya

403 / 68,23%

Gyurcsi Ildikó (független) – 104 – (új polgármester, Mészáros Tibor nem indult)

Borbély Kinga (MKP) – 99

Gajdoš Martin (független) – 72

Képviselők: 4 MKP: Mészáros Igor, Mózes Ferenc, Seregi Béla, Komáčková Jarmila. 1 független: Gyurcsi Ildikó.

Az önkormányzatból egyedül Mózes Ferenc indult újra. Gyurcsi Ildikó képviselőként is bejutna, de mivel a polgármesteri széket foglalja el, az első helyettes képviselő kerül a helyére. Arról egyelőre nem kaptunk információt, ki lesz ő.

Pódatejed

820 / 64,87%

Csóka Sándor (független) – 352 (eddigi polgármester)

Kristian Ladislav (független) – 178

Képviselők: 5 MKP: Hegyi Róbert, Csölle Attila, Csóka Melinda, Antal Adriana, Orosz Alojz. 2 független: Kristian Ladislav, Szabó Ottó.

Egyedül Karácsony András nem indult újra a testületből. Új tagként jutott be a polgármesteri címért is indult Kristian Ladislav, illetve Szabó Ottó, valamint az MKP listájáról Antal Adriana. Nem jutott be az eddigi képviselők közül Both Judit (Híd) és Domonkos Zoltán (MKP).

Sárrét

307 / 74,26%

Kuczman Alfréd (független) – 159 (eddigi polgármester)

Bleho Patrik (Híd) – 68

Képviselők: 4 független: Popaďák Peter, Roštášová Ľubica, Bc. Rajcsányi Michal, Baánová Andrea. 1 Híd: Mgr. Ravasz Grygerová Renáta.

A három hölgy eddig is képviselő volt, míg a testületből kieső Bleho Patrik és Bella Milan (független) helyére ülhet be a két új férfi tag.

(SzT)