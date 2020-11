One time - next time: Nádszegen is jó hangulat uralkodott a hétvégi tesztelést végző csapatnál (VIDEÓ)

Az elmúlt hétvégén zajlott az országos tesztelés, amelyen nem kevés feladat és felelősség hárult a tesztelést végző egészségügyi csapatokra. A pribiši táncolók mellett a nádszegiek is megmutatták, hogy mosolyogva is meg tudnak birkózni a legnehezebb pillanatokkal.

A Pribiš községben (Alsókubini járás) szolgálatot teljesítő 34-es számú csapat mellett a nádszegi egység is megmutatta, hogy a megterhelő munka ellenére jó kedv uralkodott náluk. Ezúttal is felcsendült a "dal", amit Igor Matovič elhíresült szólása, a "One time - next time" ihletett. A felvételt a község polgármestere, Kacz Éva osztotta meg a közösségi oldalán.

„Voltak a hétvégének igazán nehéz pillanatai. Az emberi tényező azonban csodás faktor, a nehézségeken mindig lehet egy kicsit lazítani, könnyíteni, hogy a legnehezebb pillanatokkal is mosolyogva tudjunk megbirkózni!”

– írta bejegyzésében Kacz Éva, aki egyben köszönetet is mondott az elvégzett munkáért.

A polgármester azt is közzétette, hogy a községben végzett tesztelést 20 egészségügyi alkalmazott, 12 adminisztratív munkaerő, 3 katona, 3 rendőr és 6 önkéntes tűzoltó biztosította. A két nap alatt 2937 tesztet végeztek el, ezek közül 46 lett pozitív. Összesen 10 liter fertőtlenítőszert, 120 doboz antigén tesztet és 25 karton gumikesztyűt használtak el.



-para-