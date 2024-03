Orbán Viktor intézte Peter Pellegrini moszkvai útját a 2020-as választás előtt, állítják külföldi hírszerző források

Nem a 2023-as parlamenti választás előtt vált egyre a szorosabbá a kapcsolat a magyar kormány és a Smer, valamint a Hlas képviselői között, már a 2020-as választás előtt is sokat tett Orbán Viktor Peter Pellegriniért. A VSquare és a Ján Kuciak Oknyomozó Központ (ICJK) derítette ki egy európai ország hírszerzési jelentése alapján, hogy Peter Pellegrini 2020 februári, moszkvai útja is Orbán Viktor segítségével valósult meg.

Peter Pellegrini 2020 februárjában Mihail Misusztyin orosz kormányfővel tárgyalt (Forrás: TASR)

Nem állt túl jól a Smer szénája a 2020-as választások előtt, a kormánypárt népszerűsége óriásit zuhant Ján Kuciak oknyomozó újságíró és kedvese, Martina Kušnírová 2018-as meggyilkolása után, a kormánypártnak két év alatt sem sikerült visszanyernie korábbi támogatottságát. A kormányfő 2018 óta Peter Pellegrini volt, ő vezette a Smer választási listáját is, Robert Fico csak a második helyen szerepelt.

Pellegrini megpróbált különbözni Robert Ficótól, látványosan jó viszonyt ápolt Orbán Viktorral is, akivel két héttel a február 29-i választás előtt Magyarországon találkozott. Orbán elvitte Pellegrinit a magyar-szerb határra is, ahol megnézték a menekültek megállítására épített „falat”, amelyet szlovák rendőrök is védtek.

Peter Pellegrini Orbán Viktorral 2020 februárjában a magyar-szerb határon (Fotó: TASR)

A találkozónak azonban mint utólag kiderült nemcsak közvetlen kampánycéljai voltak, az ICJK és a VSquare információi szerint Pellegrini egy komoly kéréssel fordult Orbán Viktorhoz:

megkérte a magyar miniszterelnököt, hogy a jó orosz kapcsolatai segítségével intézzen el számára egy moszkvai meghívást.

Februárban a Smer támogatottsága benézett 15 százalék alá is, Pellegrini a moszkvai úttal szerette volna megszólítani a bizonytalan választói egy részét. A küldetés nem volt teljesen sikeres, a Smer a második helyen végzett, 18,3 százalékot szerzett.

Egy európai titkosszolgálat jelentett Orbánról és Pellegriniről

Az oknyomozó újságírók egy európai ország titkosszolgálatának az anyagaira hivatkoznak, amelyet más források is megerősítettek számukra. Eszerint Orbán eleget tett Peter Pellegrini kérésének, és megbízta külügyminiszterét, Szijjártó Pétert, hogy vegye fel a kapcsolatot „barátjával”, Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel.

A hírszerzői források szerint a magyar és az orosz kormány úgy vélte, hogy a 2020-as ellenzék az USA és Soros György befolyása alatt áll. Orbánék attól is félt, ha az ellenzék győz, az véget vetne a közép-európai együttműködésnek.

Az oknyomozó újságírók megszólították Peter Pellegrini szóvivőjét, de kérdéseikkel megkeresték Orbán Viktor, Szijjártó Péter, az orosz külügy valamint az orosz kormány hivatalát is. Választ csak a magyar külügyminisztériumból kaptak. Szijjártó Péter sajtósa nem cáfolta az újságírók értesüléseit.

„Ahogyan Szijjártó Péter mondta, ha a kül- és külgazdasági minisztérium felkérést kap más országokkal való kapcsolat felvételére vagy a kapcsolatok megtartására, és ez a kérvény nem ellentétes a magyar nemzeti érdekekkel, mindig készen állunk a segítségre” – válaszolta a magyar külügy az ICJK-nak.

Szijjártó már korábban is elismerte, hogy többször közvetített a Kreml és több európai ország között.

Pellegrinit az orosz kormányfő fogadta

Peter Pellegrini néhány nappal a 2020-as választás előtt, február 26-án utazott el Moszkvába. Putyinnal ugyan nem találkozott, de fogadta őt az akkor frissen, 2020 januárjában kinevezett orosz kormányfő Mihail Misusztyin. A nyugati országok vezetői közül Pellegrinivel találkozott elsőként az új orosz miniszterelnök.

A találkozón szó esett a két ország együttműködéséről az orosz földgáz szállításában, a nukleáris fűtőelemek beszerzéséről a mohi atomerőmű számára és egy föld alatti tároló építéséről az atomhulladék számára.

A találkozó utáni sajtótájékoztatón még Misusztyin köszönte meg Pellegrininek, hogy ellátogatott Moszkvába, habár „egy nagyon sűrű választási kampányban vesz részt”.

A szlovák kormányfő egyébként 2019-ben is járt Moszkvában, akkor Vlagyimir Putyinnal is találkozott.

Orbán azóta is aktívan támogatja Pellegrinit

Peter Pellegrini most, az elnökválasztási kampánya alatt is meglátogatta Orbán Viktort.

Március 11-i budapesti látogatásán Orbán mellett fogadta Pellegrinit Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Sulyok Tamás frissen megválasztott köztársasági elnök is.

Az Orbán-rezsim a 2023-as parlamenti választás előtt is mindent megtett a Smer és a Hlas győzelméért, a szlovákiai magyar kisebbség komoly dezinformációs kampányt kapott a nyakába. A Political Capital tavalyi elemzése szerint a magyar kormány által támogatott vagy ahhoz köthető, szlovákiai magyar médiában megjelent hamis hírek legfontosabb témái az orosz-ukrán háború és a migrációs helyzet voltak, ez a két téma volt a Smer legfontosabb választási témája is.

- lpj, ICJK -