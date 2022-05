A pedagógusoknak és a nővéreknek adná a miniszter azt a pénz, ami bejön a Slovnaft-adón

A szlovák pénzügyminiszter továbbra is kampányol a jóléti intézkedései, meg az eredetileg azt feltételező úgynevezett Slovnaft-adó mellett, amit a parlamentnek még meg kell szavaznia. A legerősebbre duzzadt koalíciós partnere, az SaS meg egyre csak azt hajtogatja, az adókhoz ne nyúljon senki sem, legfeljebb azok csökkentéséről lehet szó. Nincs új a nap alatt, a hét első napján ismét egymásnak feszült Igor Matovič és a kormányon belüli ellenfele, a gazdasági miniszter.

A legerősebb kormánypártot vezető pénzügyminiszter hétfőn tartott egy hosszabb tájékoztatót, ahol elővette az olcsónak számító - és a magyar MOL-hoz tartozó Slovnaft által feldolgozott - orosz kőolaj megadóztatásának ügyét. Merthogy az ebből az adóból befolyó összeget Matovič eredetileg a szociális csomag finanszírozására akarta fordítani. Elvégre a pozsonyi cégóriás az utóbbi hónapokban mintegy 30 dollárral olcsóbban kapja az orosz olajat a világpiaci árnál, ami havonta csaknem százmilliós többletet jelent számára.

A pénzügyminiszter az SaS-től azt várja, hogy ne blokkolja a Slovnaft orosz kőolaj feldolgozásából származó nyereségének megadóztatását. Szerinte ha a parlament nem fogadja el ezt a törvény, csak júniusban nagyjából 30 millió eurótól esik el az ország.

Matovič elmondta:

itt van rá a pénz, ami a járdán hever, amit vagy mi rakunk be a költségvetésünkbe, vagy az a magyar büdzsébe kerül be, hiszen mindenki tudja, hogy Slovnaft fő részvényese a magyar állam. Nagy bűn lenne a közérdek és a közpénzek ellen, ha most azt mondanánk, hogy fütyülünk arra a 300 millióra (a miniszter itt az adó egy évi hozamáról beszélt), ami inkább legyen a magyar állami költségvetésben, ne a szlovákban. Ne hülyéskedjünk már!