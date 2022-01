Pellegrini felszólította Čaputovát, hogy forduljon az Alkotmánybírósághoz a szlovák-amerikai védelmi megállapodás miatt

A Hlas-SD elnöke, Peter Pellegrini levében fordult Zuzana Čaputová államfőhöz, akitől azt kérte, hogy forduljon az Alkotmánybírósághoz a szlovák-amerikai védelmi együttműködésről szóló megállapodás megítélése miatt.

Peter Pellegrini (Fotó: TASR)

"A Hlas-SD kitart amellett, hogy ez a kormány felelőtlen lépése Szlovákia nemzetállami érdekeivel szemben. A kormány figyelmen kívül hagyta a nyilvános vitát és az alkotmányos szervek, szakmai intézmények és a nyilvánosság észrevételeit" – fogalmazott a párt szóvivője.

Miután több egykori politikus és jogász is Čaputovához fordult ezügyben, szóvivője, Martin Strižinec közölte, hogy az államfő az Alkotmánynak megfelelően csak a nemzetközi megállapodás megtárgyalása után nyújthat be javaslatot az Alkotmánybírósághoz.

A téma kapcsán a Smer-SD rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett, amelyre január 18-án, kedden kerül sor. Ficóék népszavazást akarnak, amelynek során meg akarják kérdezni az emberektől, hogy egyetértenek-e a megállapodással.

Mint ismert, a kormány szerdán elfogadta az Egyesült Államokkal kötött védelmi együttműködési megállapodást. A dokumentum aláírását követően még a parlamentnek, majd Zuzana Čaputová köztársasági elnöknek is jóvá kell hagynia. A kormányülés előtt a Biztonsági Tanács is jóváhagyta a szerződést. A Szlovák Köztársaság és az USA közötti védelmi együttműködésről szóló megállapodás lehetővé teszi az Egyesült Államok fegyveres erői számára a Malacky-Kuchyňa és Sliač katonai repülőterek, valamint más létesítmények használatát – bérleti díj nélkül. A szerződés tíz évre szól, majd utána is érvényben marad egyéves felmondási idővel.

Jaroslav Naď miniszter szerint ez a szerződés egy szokványos nemzetközi egyezmény. Azt is hozzátette, hogy annak értelmében 100 millió dollárt hívhatnak le, amit a védelmi infrastruktúra fejlesztésére fordíthatnak, és ami az állam tulajdonában marad.



(TASR/para)