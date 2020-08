Pellegriniék nem cicóztak, majdnem százezer támogatóval a hátuk mögött dübörögnek be a belügybe

Peter Pellegrini nem hagy semmit se a véletlenre, amikor arról van szó, hogy az új pártjának az útját kívánja egyengetni. Bár 10 ezer támogató elég lenne a Hlas nevezetű tömörülés bejegyeztetésére, az exkormányfő 94 ezer aláírással robog be a belügyminisztériumba. Biztos, ami biztos.

Facebook

Pellegrini még pénteken le akarja adni a hivatalos szerveknél az aláírásokat tartalmazó íveket, hogy már szeptemberre be legyen jegyezve a Smerből távozott politikusok új pártja.

A Hlast a Smer-SD volt tagjai és vezetői alapították meg, akik nem értettek egyet a volt kormánypárt vezetőségével. "A párt, melyet ma bemutatunk önöknek, egy olyan párt lesz, melyben összeházasítjuk a tapasztalatot, a szakmaiságot és a professzionalitást" - szögezte le Pellegrini június végén, amikor bejelentette, hogyan fogják hívni az új politikai szerveztét. Az exkormányfő nem zárta ki az együttműködést egyetlen létező politikai párttal sem, kivéve az ĽSNS-t.

Pellegrini elmondta azt is, hogy még mindig egyeztetéseket folytatnak jelenlegi smeresekkel, akik az átlépést fontolatják. Szeptemberben már önálló pártként szeretnék folytatni a munkát a parlamentben, ahol frakciót szeretnének alakítani. Ehhez azonban a parlamenti pártok beleegyezése is szükséges, így hát ez a törekvés falakba is ütközhet.

Pellegrini új tömörüléséhez eddig 10 smeres csatlakozott: Richard Raši, Peter Žiga, Denisa Saková, Ľubica Laššáková, Ján Ferenčák, Matúš Šutaj Eštok, Peter Kmec, Erik Tomáš, Róbert Puci és Ján Blcháč. Pellegrini bízik abban, hogy ez a lista nem végleges.

(TASR)