Putyinról olyat állít a parlament legelszálltabb bohóca, hogy a szlovákiai dílerek csak találgatják, mit tolhat ez az arc. Még szerencse, hogy a főnöke, Fico egy fokkal józanabb nála

Ha a Smer a kormány tagja lenne, nem ismerné el a két kelet-ukrajnai szakadár régiót. Ilyen visszafogott az álláspontja a szlovák ellenzék majdnem vezérének, akinek viszont a párttársa a fasiszta üzemmódban őrjöngő Vlagyimír Putyin fenekéből kikandikálva látja a világot.

Van, akinek a kép láttán nem ugrik be a Dilibogyók filmcím? (Facebook)

A "Donyecki Népköztársaság" és "Luhanszki Népköztársaság" szuverenitásának Oroszország általi elismerését Robert Fico a nemzetközi jog megsértésének tartja. Ha olyan lenne a helyzet, kormányerőként nem tenne hasonlót. Azt azonban nem tudja megmondani, mi is történik a szomszédos ország keleti végében. Bár azt azért sejteni lehet, mi zajlik arrafelé, de Ficónak egyszerűbb arra hagyatkoznia, hogy ellentmondásos hírek érkeznek abból a régióból, amit most az orosz csapatok megszálltak. Az azonban biztos, hogy az ellenzéki pártvezér csalódott az európai uniós diplomáciában, amelyik szerinte az Egyesült Államok álláspontjára vár. "Ez európai területe, komoly dolgok történnek itt, és az európai diplomácia statiszta szerepet játszik" - hangzik a pártlenök szinte már kiegyensúlyozott véleménye.

Általában az orosz területrabló nyomulás témáját Fico arra használja ki, hogy előhozakodjon a koszovói példával. Most is így történt. Szerinte amikor Amerika elismerte Koszovót, a terület lakói lelkesen tapsoltak, ünnepeltek és tűzijátékokat lőttek ki. "Mi, szuverén országként elutasítottuk az elismerését" - magyarázta az álláspontját az exkormányfő. "Most, hogy az orosz államfő bejelentette, hogy Ukrajna területén a két új köztársaságot elismeri, meggyőződésem, hogy a donyecki és a luhanszki emberek tapsolnak és vigadnak. Mi újra csak azt mondjuk, hogy a nemzetközi jogot megsértették. Nincs gondunk ezt a nevén nevezni, mindig szuverének voltunk ebben" - nyilatkozta kedd délutáni sajtótájékoztatóján a politikus. Persze, gyorsan hozzátette azt is, hogy jó kapcsolatokat kell ápolni Oroszországgal is, és a szankciók nem oldanak meg semmit sem. Ezzel együtt Fico sokkal józanabb, mint a leggyakrabban félkegyelmű orosz ügynökként viselkedő kollégája, Ľuboš Blaha, aki most sem hazudtolta meg magát.

A smeres parlamenti képviselő annak kapcsán, hogy hétfőn az orosz elnök bejelentette, elismeri a két szakadár régiót, egy megtévesztő című posztot rakott ki a közösségi oldalára.

Állítsuk meg a háborús uszítókat! - hangzott a címe a bejegyzésének, és az ember elsőre azt gondolhatta volna, hogy a neomarxista hordószónok kigyógyult a kétoldali putyinizmusából.

De aztán az első sorát elolvasva rögtön láthatta az érdeklődő, hogy erről szó sincs. Sőt! A baj még nagyobb Blahánál. Hiszen az első gondolata az ennek a korábban már a parlament koronavírusának is nevezett alaknak, hogy őt más nem érdekli, csak a béke, és Vlagyimir Putyin megnyilatkozását követően "meggyőződésem, hogy ő is ugyanezt akarja - békét". Hiszen most már felcsillan a remény arra, hogy béke köszönt be a szakadár régióba.

Mellesleg Fico mai sajtótájékoztatóján felvonult a Smer apraja-nagyja. Még az a Ján Podmanický is felbukkant Fico kidolgozott háta mögött, aki a 2020-as választásokat követően lelépett a párt frakciójából és még a Smerből is kilépett. Viszont Blaha nem vett részt ezen a jeles eseményen. A főnöke, Fico viszont kijelentette, hogy őt nem zavarja, ha Blahának néhány kérdésben más a véleménye, mint ami a pártjának a hivatalos álláspontja.

(sp)