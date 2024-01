Robert Fico Budapesten tárgyalt Orbán Viktorral, nagy az elégedettség mindkét oldalon

Orbán Viktor miniszterelnökkel és Novák Katalin államfővel is tárgyalt ma Budapesten Robert Fico kormányfő. A szlovák miniszterelnöknek ez volt a második hivatalos külföldi útja a kinevezése óta, Budapestre több minisztere is elkísérte.

Fotók: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher - további képekért kattints a fotóra!

Orbán Viktor miniszterelnökkel és Novák Katalin köztársasági elnökkel is találkozott Robert Fico első hivatalos magyarországi látogatásán, amelyre a szlovák kormány több minisztere is elkísérte. A megbeszélések legfontosabb témái a szlovák kormányhivatal tájékoztatása szerint a közlekedési infrastruktúra közös fejlesztésének lehetőségei, és a határon átnyúló együttműködés voltak, de a két kormányfő megbeszélte az európai és a világpolitika aktuális kérdéseit is.

Egyeztettek az Európai Tanács január végi ülésének témáiról, a visegrádi csoport további működéséről, és szóba került a migrációs helyzetet, valamint az orosz-ukrán háború is.

Fico a találkozó előtt, hétfőn egyeztetett Forró Krisztiánnal, a Magyar Szövetség elnökével is.

Szijjártó szerint sikertörténet

Szijjártó Péter magyar külügyminiszer már a tárgyalás megkezdése előtt elégedett volt. „Magyarország és Szlovákia együttműködése most a legsikeresebb” – írta Szijjártó a facebook-bejegyzésében. – Robert Fico szlovák miniszterelnök Budapesten van, és készen állunk arra, hogy ezt a sikertörténetet folytassuk, mert így szolgáljuk leginkább a magyar és szlovák emberek érdekei.” Ő az egyre sűrűsödő határátkelési lehetőségeket és a közös energetikai beruházásokat emelte ki.

„2010 óta 22-ről 40-re növeltük a határátkelési lehetőségek számát, valamint összekötöttük a gázvezetékrendszereinket és a villamosenergia-hálózatainkat” – írta Szijjártó.

A két kormányfő sajtótájékoztatója hamarosan kezdődik, hírünket bővítjük.

- lpj -