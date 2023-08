Roma Néprajzi Múzeum nyílt Dunaszerdahelyen

Ravasz József romológus és a város alpolgármestereinek közreműködésével a roma holokauszt emléknapján megnyitották a Csallóközi Roma Néprajzi Múzeumot. Az érdeklődők szeptembertől látogathatják.

Balról: Karaffa Attila alpolgármester, Ravasz József és Puha György alpolgármester (Fotók: a szerző - További felvételekért kattints!)

Augusztus 2-át a roma holokauszt emléknapjaként tartjuk számon, Dunaszerdahelyen immár 18. alkalommal tartottak megemlékezést szerdán, a roma holokauszt emlékművénél. 79 évvel ezelőtt ezen a napon - amikor a második világháború már tulajdonképpen véget ért, az auschwitz-birkenaui haláltábor II/E. blokkjában meggyilkolták a tábor utolsó háromezer roma lakóját.

A megemlékezés szervezői, a Romológiai Kutatóintézet, valamint Dunaszerdahely városa idén azonban ehhez egy másik rendkívüli eseményt is társítottak, a Karcsai úton lévő közösségi központban átadták az immár állandó tárlattal is berendezett Csallóközi Roma Néprajzi Múzeumot.

Banyák István cigányprímás és Tóth Katalin énekesnő

"Miután a rendszerváltás éveiben, még a volt Csehszlovákiában, Brünnben megalakult Roma Kultúra Múzeuma, régi álmaim egyike volt, hogy a Csallóközben létrehozzak egy hasonló intézményt, mely specifikusan a csallóközi magyar ajkú romák regionális kultúrájával, történelmével, néprajzával kíván foglalkozni, programjában pedig elkerülhetetlenül helyet kap a romák történelme" - árulta el Ravasz József a megnyitón.

Hozzátette, az elmúlt három évben már konkrét műveletek zajlottak az ügyben, igyekezetét pedig siker koronázta, amit a múzeum megnyitása jelent.

"A múlt reményeit tényekké formálta, kitartó volt, és áldozatos tevékenyégét siker koronázta. (…) Ez a mai megnyitó egyben a roma kisebbség ünnepe is kell legyen, és bízom benne, hogy jelenlétünkkel mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy megoldásokat találjunk a felmerülő problémákra" - mondta a megnyitón Puha György dunaszerdahelyi alpolgármester.

Ravasz József, aki egyben a múzeum igazgatója is, elárulta, hogy a múzeum annak az időszaknak kíván teret adni, amikortól a Csallóközben véglegesen letelepedtek a romák. Ennek egy borzalmas epizódja a roma holokauszt, melynek számos csallóközi és környékbeli áldozata is volt. Augusztus 2-án emlékezünk arra a 61 ógyallai romára is, akiket 1945. március 30-án Nyárasd és Vásárút között a Tőkési-ág partján gyilkoltak meg a nyilasok.

A múzeumban szeptember 2-ától állandó tárlatként megtekinthető egy reprodukciós fotókiállítás olyan felvételekből, melyeket Ravasz József készített az auschwitz-birkenaui és terezíni koncentrációs táborokban tett 2002-es látogatásakor. Látogatókat várnak iskolai csoportok formájában is, továbbá terveznek a múzeumban előadásokat és más rendezvényeket is tartani.

(SzT)