Šimkovičová az „alternatív információt” hiányolja a közmédiából, de nem magyarázta meg törvényjavaslatát, mert valaki „debilnek” nevezte Dankót

Botrányba fulladt a kulturális minisztérium sajtótájékoztatója, amelyen Martina Šimkovičová miniszter akarta magyarázni a Szlovák Rádió és Televízió (RTVS) átalakítására szolgáló törvényt. A résztvevők végül az újságírók egyetlen kérdését sem válaszolták meg.

Káoszba fulladt és gyorsan befejezték azt a sajtótájékoztatót, amelyen Martina Šimkovičová kulturális miniszter a közmédia (RTVS) átalakítására szolgáló törvénytervezetet akarta bemutatni, és amelyen rajta kívül részt vett Andrej Danko, az SNS elnöke, a parlament alelnöke, Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter és Lukáš Machala, a minisztérium szolgálati hivatalának a vezetője is.

A miniszter bevezetőjében azzal indokolta a törvénytervezetet, hogy a közmédia nem ad helyet más véleményeknek, csak amit a mainstream média elfogad.

„Az emberek egyre inkább keresik az alternatív médiát, nem fogadják el a mainstream média információit” – állítja a miniszter, aki maga is egy „alternatív csatorna” számára dolgozik.

Šimkovičová kifogásolja, hogy a média képviselői a szabályokat betartva maszkban dolgoztak a COVID 19 járvány idején. „Az emberek a mainstream médiából csak az egyetlen igazságot tudják meg, amit önök elfogadnak” – mondta a jelenlévő újságíróknak Šimkovičová. Szerinte például a Covidról vagy az orosz-ukrán háborúról egyoldalúan támogatnak.

A miniszter azt is kifogásolta, hogy az RTVS nem engedte be a stúdióba a választások előtt Ľuboš Blahát, a Smer alelnökét, aki azonban bejelentés nélkül, egy másik smeres meghívott helyett akart részt venni egy beszélgetésben. Az sem tetszik a miniszternek, hogy az előző választási ciklusban a közmédia nem volt kíváncsi Tomáš Taraba véleményére, aki akkor Marian Kotleba pártjának listáján jutott a parlamentbe, majd közülük kiválva függetlenként kapta a fizetését. Šimkovičová azonban állítja, hogy a törvénytervezetük megfelel a nemzetközi standardoknak, és összhangban van az alkotmánnyal is.

Hajléktalan vezeti az RTVS-t?

Danko és Taraba elsősorban a közmédia gazdálkodását kifogásolták, és Ľuboš Machajt támadták, aki szerintük egy „csődbe jutott hajléktalan”.

„Az RTVS élén egy hajléktalan áll, akit ellepnek a végrehajtók” – állítja Taraba.

Ľuboš Machaj személyes pénzügyeit még a megválasztása előtt megmagyarázta. Danko szerint az RTVS állami támogatás nélkül csődbe jutna, ami annyiból igaz, hogy a közgszolgálati média – ahogyan minden más országban is – jórészt állami támogatásból él. Ezt a támogatást csökkentette a jelenlegi kormány, amivel komoly anyagi problémát okozott az RTVS-nek. A közmédia helyzetét nehezítette azonban az előző kormány is, amely az SaS javaslatára megszüntette az addig fontos anyagi bevételt jelentő üzembentartási díjat, helyette az állami költségvetésre kapcsolta az RTVS-t.

Danko és Taraba folyamatosan azzal érveltek, hogy Machaj nem tudja biztosítani az RTVS konszolidált gazdasági működését, ezért van szükség a változásra. Az RTVS gazdasági ellenőrzését eddig is végezte az RTVS Tanácsa.

Valaki debilnek nevezte Dankót, aki ezen megsértődött

A sajtótájékoztató azonban gyakorlatilag véget ért a résztvevők bevezetője után, Martina Šimkovičová csak egyetlen kérésre „válaszolt”: azt állítja, hogy még nem tudják, ki veheti majd át Ľuboš Machaj helyét. Danko ezután bejelentette, hogy csak három kérdésre válaszolnak, de végül egyre sem sikerült korrekt választ adniuk.

Az SNS elnöke ugyanis nagyon a szívére vette, hogy a sajtótájékoztatón megjelent egy kulturális aktivista, aki félhangosan „debilnek” nevezte őt.

Danko többször kifogásolta az aktivistának ezt a véleményét, majd néhány megválaszolatlanul maradt újságírói kérdés után befejezték a sajtótájékoztatót. Habár Danko és Šimkovičová a véleményszabadságról beszélt, az már nem fért bele nekik, hogy egy aktivista lehülyézte az SNS elnökét.

