A SIS korábbi vezetője és Fico volt pénzügyminisztere is próbálkozik a 363-as paragrafussal

Mindkettőjüket korrupciós bűncselekménnyel gyanúsítják, Pčolinský ráadásul nem is először próbálkozik a hírhedt paragrafussal.

Vladimír Pčolinský (Fotó: TASR)

Nem sok hiányzott, hogy a Szlovák Titkosszolgálat (SIS) korábbi vezetője, Vladimír Pčolinský bíróság elé kerüljön. A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) nyomozója tavaly augusztusban javasolta a vádemelést az ügyében, másnap azonban fordult a kocka. A Maroš Žilinka vezette Főügyészség ugyanis törölte Pčolinský meggyanúsítását arra hivatkozva, hogy az törvénytelen volt – emlékeztetett az Aktuality.sk.

A Pčolinský-ügyben Jozef Kandera főügyész-helyettes döntött a jól ismerte 363-as paragrafus alapján. Ez a rendkívüli jogorvoslat feljogosítja a Főügyészséget, hogy jogszabálysértés esetén hatályon kívül helyezze az ügyész vagy a rendőr jogerős határozatát.

Ebben az ügyben Kandera kijelentette, hogy a titkosszolgálat egykori vezetője ellen tanúskodó személyek, a rendőrséggel együttműködő Ľudovít Makó és Boris Beňa kijelentéseiben több ellentmondás is van. Egyetértett továbbá az ügyvédek fenntartásaival is azzal kapcsolatban, hogy már a nyomozás kezdetén és később is többször megsértették a törvényt.

Az említett okok miatt Žilinka helyettese helyt adott a javaslatnak, amely alapján hatályon kívül helyezték a Pčolinský-ügyhöz fűződő nyomozói és ügyészi határozatokat, a rendőrséget pedig arra utasította, hogy ismét járjon el, ez pedig meg is történt.

Több mint egy hónappal ezelőtt a nyomozó ismét meggyanúsította a SIS egykori vezetőjét korrupciós bűncselekménnyel. Rajta kívül Zoroslav Kollár csődügyvéd ellen is eljárást indítottak, aki a gyanú szerint lefizette Pčolinskýt annak érdekében, hogy a titkosszolgálat ne figyeljen rá.

Mivel Pčolinský továbbra is kitart amellett, hogy ártatlan, úgy döntött, ismét tesz egy próbát, és javasolta ügyének leállítását a 363-as paragrafus segítségével. Ezt Dalibor Skladan, a Főügyészség szóvivője is megerősítette a lapnak.

Vladimír Pčolinský nem kívánt nyilatkozni az üggyel kapcsolatban. Ugyanakkor nem ő az egyetlen, aki a közelmúltban a jól ismert paragrafus alkalmazásában bízott. Skladan közölte, hogy a Szlovák Nemzeti Bank elnöke, Peter Kažimír is indítványt nyújtott be az eljárás leállítására a jól ismert paragrafusra hivatkozva.

Fico volt pénzügyminiszterét tavaly októberben gyanúsították meg korrupciós bűncselekmény, vesztegetés bűntette miatt. Decemberben Daniel Lipšic speciális ügyész elutasította a panaszát, a jegybank elnöke ezért úgy döntött, hogy a Főügyészséghez fordul.

A gyanúsítás az adóügyi eljárásokhoz kapcsolódik. Kažimírnak egyfajta futár szerepét kellett betöltenie, és körülbelül 50 ezer euró értékű kenőpénzt kellett átadnia a Pénzügyi Hatóság akkori vezetőjének, František Imreczének. Imrecze, akit több ügyben vádolnak, együttműködik a rendőrséggel.



(aktuality.sk)