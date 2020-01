Sólymos: skizofrén helyzetben a Csemadok

A Csemadok képviselői nem tudták, hogy kultúraszervezőként vagy politikusként válaszoljanak, végül a politikusi választ részesítették előnyben, véli Sólymos László (Híd) miniszterelnök-helyettes a Csemadok válaszlevele alapján. Rigó Konrád (Híd) kulturális államtitkár szerint is sajnálatos a szervezet karácsony előtti levelükre küldött válaszát.

Sajnálja a Híd, hogy a Csemadok nem tartja fontosnak egy törvénnyel garantált, állami finanszírozású magyar közművelődési intézet létrehozását, reagált a Paraméternek Rigó Konrád a Csemadok válaszlevelére. A Híd karácsony előtt szólította meg a Csemadokot és több más közművelődéssel foglalkozó szervezetet azzal az elképzeléssel, hogy egy törvény által létrehozott, állami finanszírozású közművelődési intézetet segítségével kellene biztosítani a szlovákiai magyar kultúra fejlődését. Erre a levélre válaszolt a napokban a Csemadok, gyakorlatilag elutasítva a Híd felvetését.

A minta a KKA

„Államilag támogatott közművelődési intézményre szüksége van a szlovákiai magyar kultúrának” - állítja Rigó Konrád (Híd) kulturális államtitkár. Szerinte félreértés, hogy a Híd ezzel pártpolitikai célokra használja fel a magyar kultúrát, ahogyan azzal a Csemadok vádolja. „A törvényelőkészítésnél azt a mintát választottuk, amit a Kisebbségi Kulturális Alap létrehozásáról szóló törvény elfogadásánál is alkalmaztunk. Azt a törvényt is a választások előtt készítettük el, majd a választások után szinte azonnal sikerült elfogadtatnunk, így akarunk eljárni ebben az esetben is” - magyarázta a Paraméternek Rigó.

Politikus vagy csemadokos?

Hasonlóan vélekedik Sólymos László miniszterelnök-helyettes is. „A szlovákiai magyarságnak joga van egy olyan kulturális intézetre, amelyet az állam finanszíroz és amelynek nem kell évente pályáznia a támogatásért” - mondta a Paraméternek Sólymos. Szerinte ez épülhetne a Csemadokra is. „Fontos szempont azonban, hogy politikamentes szervezet legyen, de ezt nehéz úgy teljesíteni, hogy a szervezet elnöke egyben egy politikai tömörülés listavezetője - utalt Sólymos arra, hogy Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke egyben a Magyar Közösségi Összefogás listavezetője is. - Nagyon rossz reakciónak tartom, megmutatkozik az, hogy nem tudták: politikusként vagy csemadokosként reagáljanak, végül maradt a politikusi reakció.”

10 javaslat érkezett

Rigó szerint a Csemadok levele ellenére folytatják a törvény előkészítését. „Újra el kell mondanom, hogy ez nem a Csemadok ellen irányul, de mivel nem kizárólag a Csemadok foglalkozik közművelődéssel, ezért más szervezetekkel folytatjuk a tárgyalást” – mondta az államtitkár. – Több más szervezettel is egyeztetünk, még a Csemadok néhány regionális szervezetével is. A munka folytatódik a kulturális minisztériumban is, összhangban a kisebbségi kulturális stratégiával.” A párt 10 érdemi választ kapott, ebből három érkezett valamilyen regionális - helyi vagy járási - Csemadok-szervezettől.

A Csemadok szerdán válaszolt a Híd karácsony előtt küldött levelére, amelyben a párt javasolta, hogy kezdjenek egyeztetést egy magyar közművelődési intézet létrehozásáról, az erről szóló jogszabály kidolgozásáról. A Híd által küldött vitaanyagra nem reagáltak érdemben. Levelükben kifogásolják, hogy bár a Híd a levelét a párt fejlécével küldte el, azt Sólymos László miniszterelnök-helyettesként, Rigó Konrád pedig kulturális államtitkárként írta alá. A Csemadok elnöksége a levelében leírja, hogy ők nem akarják, hogy a „közművelődés olcsó és rövid távú politikai célok elérésének eszközévé” váljon, de úgy vélik, a Híd vitaanyaga éppen ezt a célt szolgálja.

Rigó szerint nem politikai szempontokat figyeltek a javaslatuk elküldésével. „Politikai pontszerzésnek nem ez a legjobb módja, de korszerű kultúrpolitikában gondolkodunk, ezért úgy látjuk, hogy nem lehet megkerülni a közművelődést – véli a Híd politikusa. - Úgy látom, hogyha bármilyen más politikai formáció, akár egy szlovák párt jön elő ezzel az ötlettel, azt mindenki nagy örömmel fogadta volna. Csak a Híd esetében van ilyen negatív visszajelzés, de bízom benne, hogy ez nem az egész szlovákiai magyar kultúrközeg véleménye.”

