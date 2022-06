Sulík: Heger helyesen döntött, a döntését támogatom és tiszteletben tartom - Szlovákia "gázolajoázis" lehet

Nem tartja tragikusnak az orosz kőolajembargó hatását a Slovnaftra Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter. Szerinte az uniós tárgyalások során mindent megtettek, amit lehetett, a MOL pedig behozatal esetén garantálta a Szlovákia üzemanyag-ellátását. Nem látja azt sem, hol keletkezhetne több milliárdos kára Szlovákiának, ahogyan azt Matovič és Gyimesi állítja. A pénzügyminisztert pedig Sulík szerint a kormányfőnek kellene leállítania. Az SaS továbbra sem támogatja az adóemelést, azt pedig abszurdnak tartja Sulík, hogy Matovič ehhez kötné a pedagógusok fizetésének emelését.

Fotó: TASR

Richard Sulík szerint a lehetőségekhez képest jó megállapodás született az uniós csúcson, amibe Szlovákia is beleegyezett. A gazdasági miniszter állítja, hogy folyamatosan egyeztetett a Szlovákia uniós nagykövetével, aki az előtárgyalásokért volt felelős, kapcsolatban volt a Slovnafttal és amikor kellett, a szlovák és a cseh kormányfővel is.

„Ez nem olyan tragédia, mint ahogyan egyesek az írják. A Slovnaft 18 hónapos átmeneti időszakot kapott” – jelentette ki Sulík.

A május végi uniós csúcs előtt még arra kérte Petra Vargová unióhoz akkreditált szlovák nagykövetet, aki az előtárgyalásokat vezette, hogy ragaszkodjon a legalább hároméves átmeneti időszakra az orosz kőolaj behozatalára vonatkozóan.

„A Slovnafttól olyan információim voltak, hogy a kőolajbehozatal leállítása jelentené a legnagypbb problémát, a MOL pedig kijelentette, hogy a Slovnaft számára a legfontosabb feladatnak Szlovákia üzemanyag-ellátásának biztosítását tartja” – mondta Sulík.

A tájékoztatás szerint Szlovákia ellátása kimerítette volna a termelés 70 százalékát, vagyis a kőolaj-finomító működőképes maradna. Jelentek meg azonban olyan iformációk is, hogy ez az arány fordított, vagyis a Slovnaft a finomított üzemanyag 70 százalékát exportálja, elsősorban Csehországba, Lengyelországba és Ausztriába.

„Heger jól döntött”

Az előtárgyalások a május végi csúcstalálkozó előtti hétvégén, május 28-29-én zajlottak. „Hétfőre változott úgy a helyzet, hogy tartós kivételt kaphat a vezetéken keresztül érkező behozatal, viszont a finomított termékek kivitelét 8 hónapra korlátozhatják” – magyarázta a gazdasági miniszter.

Eduard Heger kormányfővel megegyeztek, hogy ezt a feltételt nem támadják, de Sulík Petr Fiala cseh kormányfőt megkérte, hogy Csehországnak kérjen további kivételt. „Ez az ő érdekük is volt” – magyarázta Sulík, hogy hogyan kapott még 10 hónap kiviteli engedélyt a Slovnaft Csehországba. A gazdasági miniszter e-mailokkal és SMS-ekkel igazolta az uniós tárgyalásokra vonatkozó állítását.

Sulík szerint 2023. december 4-ig gyakorlatilag nem változik sok minden a Slovnaft számára, addig lesz érvényben az exportengedély Csehországba.

„Ez a jelenlegi állapot, ez nem tragédia. Eduard Heger helyesen döntött, a döntését támogatom és tiszteletben tartom” – jelentette ki Sulík.

Négymilliárdos kár?

Sulík nem érti azt sem, hogy hogyan okozott volna több milliárd eurós kárt az országnak ahogyan azt Igor Matovič és Gyimesi György (mindkettő OĽaNO) állította, és amiért a lemondását követelik. Matovič számítása szerint ugyanis a Slovnaftnak mintegy 2 milliárd eurós kára keletkezik, és emiatt leállít egy 1,5 milliárd eurós beruházást Szlovákiában. Matovič ezt mindjárt négymilliárdra kerekítette.

„Ha egy miniszter négymilliárd eurós kárt okoz, akkor az mindenképpen mérlegelni kell a távozását” – mondta hétfőn Matovič.

Szlovákia, az uniós „gázolajoázis”

Sulík a 2 milliárd eurós kárról nem tud, és az 1,5 milliárd eurós tervezett beruházásról részleteit sem ismeri. „Azt teljesen normális, hogy egy cég átértékeli a tervezett beruházásait, ha megváltoznak a körülmények” – mondta a beruházás elmaradására Sulík. Úgy véli azonban, hogy a Slovnaft egy ideig kihasználhatja gyártási kapacitásait akkor is, ha a naftát nem tudja exportálni. „A kőolaj mellett leáll a finomított termékek behozatala is Oroszországból, a gázolajbehozatal évente 30 milliárd liter” – magyarázta Sulík.

Szerinte Szlovákia lehetne a kamionosok „gázolajoázisa”, ahol akkor is kapható üzemanyag, ha netán az unió egyes országaiban korlátozásokat kell majd bevezetni.

Az unió ugyanis nemcsak kőolaj, hanem üzemanyag-behozatalra, pontosabban gázolaj-behozatalra szorul, a finomított benzint viszont exportálni is tudjuk. Ha leáll az orosz gázolaj-behozatal, egy ideig akadozhat az ellátás.

Az adóemelést vétózni fogja az SaS

Az SaS továbbra sem támogatja Matovič adóemelési ötleteit. „Meg fogjuk vétózni az adóemelést a kormányban vagy a parlamentben” – jelentette ki Sulík. Matovič tegnap a tanárok 10 százalékos béremelését kapcsolta adóemeléshez, amit már holnap (szerdán) a kormány elé akar terjeszteni. Sulík szerint azonban már maga az ötlet is abszurd, hogy a béremelést adóemeléssel egy törvényben fogadják el. A gazdasági miniszter úgy véli, hogy a kormány már így is magasabb adóbevételekkel számolhat az infláció miatt, így plusz adóemelés nélkül is lehet fedezete a béremelésnek.

Sulík érdemben nem reagált arra, hogy Matovič lemondásra szólította fel, szerinte a pénzügyminiszternek ezt az ötletét nem támogatja Boris Kollár és pártja, a Sme rodina sem.

„Az én főnököm Eduard Heger kormányfő, ő tehet javaslatot a leváltásomra. Én nem fogok lemondani” – mondta Sulík. Szerinte a kormányfőnek kellene helyre tennie Igor Matovič pénzügyminisztert is.

