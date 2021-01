"A szélsőségesség az első állomás a terrorizmushoz" - mondta meghallgatásán a szlovákiai magyar rendőrkapitány-jelölt

A komáromi Hamran Istvánt, a Lynx Commando nevű különleges rendőri alakulat vezetőjét hallgatták meg elsőként hétfőn délelőtt az országos rendőrfőkapitányi posztért. Alább összefoglaljuk, miket mondott.

Hamran István (Fotó: TASR)

Hamran emlékeztetett, hogy a rendőrség vizsgálótisztjeinek és nyomozóinak a rendőrkapitány legmagasabb szintű támogatását kell élvezniük, hogy kizárólag a munkájukra összpontosíthassanak, még a nagy hatalmú vezetők elleni vizsgálatkor is. Úgy látja, hogy most annak lehetünk tanúi, hogy lehetőséget kaptak a frisslevegő-vételre.

Kérdezték a szélsőségességről is, és elmondta, szerinte ez a terrorizmushoz vezető út első állomása, ami megjelenik a közösségi oldalakon és a gyerekeket, fiatalokat is támadja. Rendőrkapitányként szeretne egy extrémizmussal foglalkozó főosztályt kialakítani, azt viszont nem tudja elképzelni, hogy ennek a problémakörnek az eseteit más-más rendőrségi részleg vizsgálja. "Ha valami problémát jelent, akkor azt specializálni kell" - fogalmazott, emlékeztetve arra is, hogy korábban inkább olyan tapasztalataik voltak, hogy az egyes rendőri alakulatok egymásnak dobálták a szélsőséges ügyeket, mintha egyikük sem akarna ezzel foglalkozni.

Kijelentette, a szélsőséges esetekkel az ország legelitebb alakulata, nevezetesen az általa vezetett Lynx Commando kellene foglalkozzon.

Beszélt arról is, hogy ki kellene képezni a rendőröket bizonyos esetekben történő fellépésre. A nyilvánosság előtt zajló rendőri bevetésekre nagyon érzékenyen reagálnak az emberek, .ppen ezért szerinte minden megingás bizalomvesztést eredményez. Néhány esetben szavai szerint az esze is megállt. Például mikor szélsőségesek tüntettek a kijárási tilalom ideje alatt a miniszterelnök háza előtt.

"Nem szabad hagyni, hogy a szélsőségesek megmutathassák erejüket, és ha a gyülekezéseket betiltották, a rendőrség legitim joga közbelépni, szem előtt tartva a közérdeket. Bízom benne, hogy ezt a későbbiekben átértékeljük és a rendőrség határozottabb lesz. Nem mutathatjuk annak jelét, hogy a rendőrség csupán statisztál, és csak nézi, ahogy megsértik a törvényeket, illetve a közrendet" - mondta.

Meghallgatásán érintették a letartóztatott korábbi rendőri tisztségviselőket.

"Ma is vannak a rendszerben olyan emberek, akik a korábbi rendőri vezetők nevében meggyőződésből cselekedtek. Meggyőződésből cselekedtek más alakulatokkal szemben is, olyan intézkedéseket is hozva, amelyek a törvényesség határát súrolják vagy azon is túlmennek" - húzta alá.

Mesélt saját tapasztalatáról a vizsgálati fogságban csücsülő korábbi rendőrfőkapitánnyal, Tibor Gašparral, aki azt követelte tőle, hogy mondjon le, és rendszeresen szemmel tartották.

Mint mondta, ajánlatot kapott a Miroslav Beblavý által alapított, parlamenten kívüli Spolu párttól, amikor éppen távozni készült a rendőrségtől, de az ajánlatukat elutasította.

Hamran szerint meg kell találni a rendőrségen belül az egyensúlyt, mivel azt eddig bomlasztották. Úgy véli, eddig egyetlen rendőrfőkapitány sem tudott ellenállni a politikai befolyásnak. "Még évekig fog tartani, mire elhárítjuk a keletkezett károkat. Érzek magamban annyi erőt, hogy nemet mondjak a politikusoknak" - fogalmazott.

Hamran megjegyezte, hogy a rendőrséggel szemben ma meglehetősen alacsony a bizalom. Úgy véli a rendőri vezetőknek márpedig a bizalom védnökeinek, nem pedig a megtorlás szimbólumainak kell lenniük.

Szavai szerint ő maga a preventív és nem a represszív, azaz a megelőző és nem a megtorló intézkedések híve.

"Nem lehet, hogy úgy tekintsenek rá, mint aki büntet, de úgy, mint aki meg tud védeni és segíteni" - hangsúlyozta.

Szeretne kitakarítani a rendőrségnél, mint mondta, felülről lefelé, és színvonalasabbá tenni a rendőrség vezetésének összetételét.

Kérdezték őt Milan Lučanskýról, aki az előző év végén öngyilkosságot kísérelt meg a vizsgálati fogsága alatt, és belehalt. A viszonyukat turbulensnek nevezte, mindazonáltal egyenes embernek tartotta. "Arra számítottam, hogy nem távozik harc nélkül, hogy odaáll egy pártatlan és független bíróság elé, majd benyújt olyan bizonyítékokat, melyekkel tisztázza magát és a kollégáit. Ez sajnos nem történt meg, számos kérdés megválaszolatlan maradt" - szögezte le.

Branislav Zuriant, a NAKA igazgatóját profinak nevezte, viszont szerinte morális téren kérdések merülnek fel vele kapcsolatban. Mint mondta, rendőrkapitányként leülne vele, de azt nem árulta el, hogy elbocsátaná-e a funkciójából.

(TASR)