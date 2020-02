"Szeretném, ha véget érne a bizonytalanság" - megszólalt az eperjesi gázrobbanás eltűntjének lánya

A 8 785 tonna törmeléket Hanušovce nad Topľouba szállították, ahol két markoló segítségével fokozatosan átválogatják. Eddig többnyire emlék- és értéktárgyakat találtak. Most viszont emberi maradványok is előkerültek a törmelékek közül - írtuk korábban.

A tavaly december 6-án Eperjesen történt gázrobbanás és az azt követő tűz miatt hét ember vesztette életét, egy személyt pedig azóta is eltűntként tartanak számon, mivel nem találták meg a holttestét. Az épületet még karácsony előtt lebontották, a korábban a 12. emeleten lakó 70 éves Emília földi maradványai azonban nem lettek meg.

Az idős asszony lánya, Ingrid Pelechová azonban most reméli, véget ér a bizonytalanság. A hölgy sokáig bízott abban, hogy édesanyjának sikerülhetett megmenekülnie, mivel szavai szerint olyantájt szokta sétáltatni a kutyáját, amikor a robbanás történt, ám az idő előrehaladtával egyre halványult a remény, hogy ez most is így történt.

"Azt kívánom, érjen végre véget a bizonytalanság. Szeretnék végső búcsút venni az édesanyámtól, és egy méltó, végső nyughelyet biztosítani neki, ahová kijárhatunk megemlékezni róla" - fogalmazott a Nový Čas kérdésére, majd hozzátette, hogy már volt DNS-mintavételen.

"A nyomozók azt mondták, hogy csonttöredékeket fognak vizsgálni, és a DNS-vizsgálat alapján kiderülhet, hogy az édesanyámról van-e szó" - tette hozzá. Ennek megállapítása azonban több mint egy hónapot is igénybe vehet, ami viszont segíthet abban, hogy a bíróság is halottnak mondja ki az idős nőt, és ezáltal lehetővé váljon bizonyos formalitásoknak az elintézése, amihez erre van szükség.

(Nový Čas)