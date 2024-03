Szombaton este lesz a Dal második elődöntője, a csallóközi Phoenix-RT zenekarért izgulhatunk

Szombaton (március 16.) a második elődöntőjével folytatódik A Dal 2022 a Dunán. A színpadon láthatjuk a nagy sikerű csallóközi Phoenix-RT zenekart is. A Félszavak című dalukat ezúttal világzene stílusban, autentikus roma zeneként adják elő.

Fotók: Phoenix-RT Facebook-oldala

A zenekarnak nem ez az első szereplése a Dalban, 2021-ben és 2022-ben is jelentkeztek a versenyre. A döntőig nem jutottak el, ám ez cseppet sem vette el a kedvüket. „Nagyon jó élmény volt részt venni a versenyen. Sokat tanultunk, tapasztalatot gyűjtöttünk. Bár a döntőig eddig nem jutottunk el, így is nagy figyelmet kaptunk, aminek nagyon örültünk, hiszen ez előrébb viszi a zenekart. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy idén is nevezünk a versenybe” – mondta el a Paraméternek Puss Tomi, a zenekar frontembere.

A Félszavak című dalukkal jelentkeztek, melyet tavaly szeptemberben adtak ki. „Tavaly lett tízéves az együttes. Akkor új taggal bővültünk. Győrög Bencével négytagú zenekar lett belőlünk. Bence nagyon sok ötletet hoz magával. Az első közös dalunk a menedék volt, ezt követte a Félszavak. Úgy gondoltuk, utóbbi megállná a helyét a versenyen” – tette hozzá az énekes.

Február 17-én derült ki, hogy a Phoenix-RT bejutott a második elődöntőbe, ahogyan az is, hogy világzene stílusban kell átdolgozniuk dalukat. Mező Misit, a Magna Cum Laude énekesét kapták segítőjüknek, aki Puss Tomi elmondása alapján sok hasznos tanáccsal látta el őket.

Az átdolgozott dalt nyolcan adják elő: Slovák Dávid (nagybőgő), Renczés Balázs (hegedű), Csintalan Márk (harmonika) és Szénási Gábor (tambura) csatlakozik hozzájuk. Bár a cigányzene stílusa nem áll közel a Phoenix-RT-hez, izgatottan vágtak bele a munkába. Puss Tomi reméli, hogy átdolgozásuk elnyeri majd a zsűri és a tévénézők tetszését is.

„Bízom benne, hogy aki meghallja szombaton a dalunkat, az velünk együtt táncol majd. Lagzikat, szülinapokat, keresztelőt ezután sem vállalunk, de bevalljuk őszintén, imádjuk ezt a crossovert”

– fűzte hozzá.

A csallóközi zenekar egyébként remek pontszámokkal jutott be a második elődöntőbe: a négy zsúritagtól összesen 38 pontot szereztek.

Az elődöntők során a produkció után csak a zsűri pontoz, az így kialakult sorrendből pedig a négy legtöbb pontot szerző előadó automatikusan továbbjut a döntőbe. A további hat dalból egyet a közönség juttathat tovább szavazással. Minden dalnak saját kódszáma van, a szavazás során a közönségnek ezt a kódot kell elküldenie SMS-ben.

A Félszavak című daluk sorszáma a 16-os. Ezzel a számmal segíthetik a zenekar továbbjutását abban az esetben, ha a zsűri pontjai alapján nem kerülnének be a legjobb négy közé.

A Dal második elődöntője március 16-án (szombat) 19:35-től látható a Duna Televízión.

(SzC)