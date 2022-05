„Szudánban borzalmas betegség volt” – Krčméry elmondta, számíthatunk-e újabb járványra a majomhimlő által Szlovákiában

A majomhimlő már legalább 12 európai országban bukkant fel az elmúlt napokban. Vasárnap Ausztriában, kedden pedig Csehországban is regisztrálták az első esetet.

Vladimír Krčméry (Fotó: Cséfalvay Á. András - archív)

Szlovákiában egyelőre nem jelent meg a betegség, és a gyanúja sem merült fel egyelőre senkinél.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tájékoztatása szerint a betegség széles körű terjedésének kockázata továbbra is alacsony.

„Szlovákia nem endémiás terület a majomhimlő előfordulását tekintve, de sokféle utazási lehetőségünk van, ezért nem zárhatjuk ki, hogy hazánkban is lesznek megerősített esetek. Fennáll a betegség kialakulásának valós veszélye, de nem számítunk nagy kiterjedésű járványokra” – mondta a Pravdának Adriana Mečochová, a Közegészségügyi Hivatal munkatársa.

A trópikus betegségek szakértője, Vladimír Krčméry professzor elmondta, a majomhimlő szörnyű betegség volt Szudánban, amit a saját szemével is látott. Megjegyezte, az országban jelentős méreteket ölt az alultápláltság, és elsősorban a legyengült emberek életét veszélyeztette, főként azokét, akik HIV-fertőzöttek is voltak. Kiemelte, a Coviddal szemben az emberiség nagy előnye, hogy a majomhimlő nem légúti megbetegedés, így nem is terjed olyan könnyen.

A betegség azonban elméletileg átadható érintéssel, például kézfogással, testi érintkezéssel, vagy akár úgy is, ha valaki a fertőzött poharából iszik.

Krčméry ugyanakkor a pluska.sk-nak elmondta, nem valószínű, hogy a majomhimlő hasonló pandémiát okoz majd, mint a Covid, de figyelmeztet, hogy nem egy ártalmatlan betegségről van szó, az immunhiányos és alultáplált személyek esetében a halálozási arány 10-20 százalék között mozog. Az általános halálozási aránya 3-6 százalék.

A Közép- és Nyugat-Afrika trópusi esőerdeiben is ritka vírust Európában először 2018-ban, az Egyesült Királyságban azonosították. A tünetek közé a jellegzetes kiütések mellett a láz, fejfájás, izomfájdalom, hátfájás, duzzadt nyirokcsomók, hidegrázás és fáradtság tartozik. Az ember és ember között nehezen terjedő betegségnek nincs ellenszere, az eredetileg feketehimlő ellen készült vakcinák mindazonáltal magas fokú védelmet nyújtanak ellene.



