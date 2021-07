Tele van logikátlan tiltással a kormány „covidpolitikája“, fokozódik hát az össznépi hülyeség is!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Igor Matovič kormánytagok gratulációit fogadja, mert megúszta a leváltását - TASR

Viharos hétvége lesz Szlovákiában megint – állítólag. Ezt ígérik az időjárásjelentők és a tüntetni készülő nyugtalankodók is.

Ki érti ezt?

Mi a különbség az időjárás meg a tüntetni készülő nyugtalankodók között? Egyszerű: azt mondják a hozzáértők, az időjárási folyamatokhoz, így a viharokhoz is, a Nap szolgáltat energiát. Természetesen a Föld légkörével és felszínével kölcsönhatásban. A hatalom birtokosai ellen tüntetni készülő nyugtalankodók viselkedését általában az aktuális kormány befolyásolja, sőt gerjeszti viharrá.

Szóval, a múlt hétvége mintájára újra tüntetések szerveződnek a határátkelőknél. Lehet, hogy már a hétvégén, de az is lehet, hogy csak jövő hét szerdáján. Méghozzá nem csupán a magyarországi határátkelőknél, hanem mindenhol. Legalábbis ezt nyilatkozta a sajtó embereinek egy Juraj Martiny nevű, Rajkán élő szlovákiai munkavállaló, mint illetékes tüntető. Amely tény így egyébként nemzetközivé teheti majd a balhét.

A múlt héten a szigorított határátlépési rendelkezések ellen tiltakoztak a határátkelőkön és Pozsonyban a kormányhivatalnál. Most az egészségügyi miniszter, Vladimír Lengvarský legújabb nyilatkozata miatt rágtak be sokan, mert azt találta mondani, az alkotmánybírósági döntés miatt készülő új intézkedések „kissé keményebbek” lesznek. Mivelhogy nem tesznek majd különbséget azok között, akik az első adag vakcinával vannak beoltva, meg akik egyáltalán nem oltakoztak. Csak a miheztartás végett, az alkotmánybírók épp azt kifogásolták döntésükben, hogy miért nem egyformán viszonyulnak az egyszer beoltottakhoz és az oltatlanokhoz… Ha tehát hétfőtől majd ugyanúgy kezelik a határátkelésnél az egyszer beoltottakat, mint az oltatlanokat, akkor csupán az alkotmánybírósági döntést respektálják! Azt a döntést, amelyért kihirdetésekor olyannyira lelkesedtek a most tüntetni készőlők… Ki érti ezt…?

Azért tessék próbálkozni! Hétfőtől (július 19.) új hirdetmény szabályozza azok határátlépését, akik csak a koronavírus elleni oltás első adagját kapták meg. Ezek a személyek már Szlovákiába érkezésük első napján elvégeztethetik a PCR-tesztet, és negatív eredmény esetén megszakíthatják a karantént. A teszt költségét az állam állja. Ez a hirdetmény két hétig lesz hatályos, és nem vonatkozik azokra, akik július 9. után oltatták be magukat. „Az ő esetükben ugyanis túl rövid idő telt el ahhoz, hogy kialakuljon legalább a minimális védettség” – így a hivatalos indoklás. Tehát azoknak, akik július 9. után oltatták be magukat, hazatéréskor karanténba kell vonulniuk, és leghamarabb az ötödik napon végeztethetnek PCR-tesztet. Amennyiben ennek eredménye negatív, a karantén is véget ér. Van még kérdés? Ha van, ha nincs, ennyire voltunk képesek. Meg az “állambácsi” is…

Normális emberek között nem szokás megkérdőjelezni sem a napfelkeltét, sem pedig a naplementét…

Ha valakinek még ezután sem lenne világos, minden Coviddal kapcsolatos egészségügyi intézkedésnek kizárólag az a célja, hogy minél több ember kapja meg a védőoltást. Csak azért, mert a tudomány jelenlegi állása szerint a védőoltás jelenti az egyedüli esélyt arra, hogy megfékezze a járványt. Illetve ne alakuljon ki mégegyszer olyan helyzet, hogy a kórházban haldokló covidos páciensek miatt lefagy az egészségügyi ellátás. Mindezen tényeken egyébként lehet vitatkozni, de teljesen fölösleges. Normális emberek között ugyanis nem szokás megkérdőjelezni például sem a napfelkeltét, sem pedig a naplementét… Tehát minél több ember kapja meg egy-egy régióban a védőoltást, annál kevesebb tiltással kell szembesülniük az ott élőknek. Nyilván ezért dolgoznak már az egészségügyi minisztériumban az új Covid-automatán. Az egyelőre még nem hivatalos információk szerint az új szabályrendszer arra is reagál majd, hogy az adott járáson belül mennyien oltották be magukat. Szakértők szerint azokban a járásokban, ahol aránylag sok személyt oltottak be, valószínűleg nagyobb szabású tömegrendezvényeket is lehet majd szervezni. Sőt, olyan fázisa is lehet az új Covid-automatának, amelyik szinte semmilyen óvintézkedéssel nem számol. Hetek múltán meglátjuk talán, mi lesz mindebből. Annyi biztos, Pozsony után arányaiban a Dunaszerdahelyi járásban kapta meg a vakcinát a legtöbb ember.

Addig is marad az életünk egy részét szabályozó, jelenleg érvényes Covid-automata.

Egy kormánypárt ne üzengessen, hanem dolgozzon!

Mindeközben azért lássuk be, továbbra is jócskán akad logikátlan döntés és tiltás a hatályos Covid-automatában. Még a kormányzó SaS is kritizálja például a sportlétesítményekre vonatkozó, szinte drákói járványellenes intézkedéseket. Egyszerűen butaságnak tartva, hogy miközben Szlovákia zöld lesz, a sportban nem történnek semmilyen változások. Az pedig, hogy maximum ezer futballszurkolót engednek be egy hatalmas stadionba, a szlovákiai sport fokozatos lerombolását jelenti – áll az SaS közleményében. Rámutatnak arra is, hogy a korlátozások súlyos pénzügyi veszteségeket okoznak a kluboknak. Felteszik továbbá a kérdést: hogyan lehetséges, hogy egy futballstadionba, aminek több mint 20 ezres a befogadóképessége, maximum ezer ember ülhet, függetlenül attól, hogy be van-e oltva vagy sem.

Hát igen, viszont világos az is, hogy ezeket az ellentmondásokat a kormányon belül kellene tisztázni a hölgyeknek és uraknak. Ha nem teszik, kár megszólalniuk…