A tét túl nagy ahhoz, hogy a Híd és az MKP sérelmein rágódjunk - villáminterjú Solymos László miniszterrel

Ön hogyan értékeli ezt a hétfői döntést?

Tudomásul veszem azt, de a véleményem attól eltérő. Mindent meg kellett volna tenni mindkét félnek, hogy megpróbáljunk egyezségre jutni. Ilyenkor félre kell tenni a személyes dolgokat, meg a vélt és valós sérelmeket, hiszen túl nagy a tét, a kisebbségek érdekképviseletének az elvesztése forog kockán. Pedig még lett volna tér arra, hogy folytassuk a tárgyalásokat.

Mi a helyzet a Hídban? Megindult valamiféle erjedési folyamat, van mozgolódás?

Egyet ismerek csak, Nagy Józsi döntését, és én most nem tartózkodom Szlovákiában.

Úgy hírlik, néhányan távoznának a pártból...

Nem tudok erről semmit, és erről nem is beszéltem senkivel. De hogy mit hoz a jövő, azt nem tudjuk.

Ön miként látja a jövőjét a pártban?

Most azt látom, hogy a két nagy párt együttműködése, összefogása nagyobb esélyt teremtett volna, hogy bejussunk a parlamentbe. Ezt tartom most is.

Mit gondol arról, amit Nagy József nyilatkozott nekünk Simon Zsoltról és a gombaszögiekről? Pártbeli kollégájának elképzelése szerint most rajtuk a sor, hogy nyomuljanak, hátha nekik sikerül összehozni egy választási pártot.

Simon Zsoltban nem látok potenciált, a Magyar Fórum arról szól, hogy Simon tovább politizálhasson. És különben is, már csak 6 hónap van hátra a parlamenti választásokig, minél több új alakulat jön létre, annál jobban szétforgácsolódunk.

(sp)