Új vádalkut szeretne a SIS volt igazgatóhelyettese, mert megszívatta magát a korábbival!

Boris Beňa, a szlovák titkosszolgálat (SIS) volt igazgatóhelyettese azt kéri a bíróságtól, hogy tárgyalják újra az általa elfogadott vádalkut, mivel az utóbbi hetek történései alapján az már túl szigorúnak tűnik - írja az Aktuality.sk.

Beňa a Júdás fedőnevű nyomozás gyanúsítottja volt (mint például a korábbi országos rendőrfőkapitányt, Milan Lučanský is), aki 2020 őszén maga jelentkezett a rendőrségen, és együttműködött velük. Több konkrét korrupciós ügyben is vallomást tett, és ő az egyik koronatanúja a Vladimír Pčolinský volt SIS-igazgató elleni eljárásnak is. Ezek után vádalkut kötött az ügyésszel, amit nem egész egy évvel ezelőtt a Specializált Büntető Bíróság is jóváhagyott. A vádalku három év börtönbüntetésről szólt, öt évre felfüggesztve, valamint 14 ezer eurós pénzbírságról.

Beňa ezt ma már kissé igazságtalannak véli, mivel a Legfelsőbb Bíróság néhány nappal ezelőtt drámaian csökkentette két olyan, első fokon már elítélt személy kiszabott büntetését, akik a volt SIS-igazgatóhelyettes vallomása révén is kerültek rácsok mögé. Peter Gašparovičról, a SIS kémelhárításának volt igazgatójáról és Ladislav Vičan volt rendőrről van szó. Előbbire a Specializált Büntetőbíróság tavaly októberben 11 év letöltendő börtönbüntetést, valamint 50 000 euró pénzbüntetést szabott ki, utóbbi tíz év letöltendőt és 40 000 eurós pénzbüntetést kapott. A pénzbüntetéseket a Legfelsőbb Bíróság is meghagyta, a börtönbüntetéseket viszont 22, illetve 20 hónapra mérsékelte.

A Legfelsőbb Bíróság a bűncselekményt bűnrészességben elkövetett közvetett korrupció vétségévé minősítette át, miközben első fokon még kenőpénz elfogadásának különösen súlyos esetéért ítélték el őket. A közvetett korrupcióért pedig a bűncselekmény elkövetésekor még sokkal enyhébb büntetések voltak érvényben, konkrétan nullától három évig terjedő börtön - tavaly ugyan ez a helyzet már változott, és 3-tól 8 évig terjedően büntethetik, aki ilyesmit követ el, Gašparovičék esetében a bűntény elkövetésének idejét kellett alapul venni.

A Legfelsőbb Bíróság átminősítése szolgál alapul Beňa mostani kérelmének is, melyben perújrafelvételt kér. Ügyvédje, Peter Kubina szerint ugyanis abban az esetben, ha a két elítélt esetében közvetett korrupciót állapítottak meg, hasonló mércét kellene alkalmaznia a bíróságnak ügyfele esetében is, mivel ügyfele sem követhetett el ugyanabban az esetben súlyosabb bűncselekményt, mint a már elítéltek.

