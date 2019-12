Undorító kettős: a véreskezű Kaliňák védi az egyre csak fasizálódó Ficót a bíróságon

Ahogy arról már beszámoltunk, a rendőrség már vizsgálja jópár smeres képviselő megnyilatkozását, akik szinte kórusban jelentették ki, egyetértenek pártfőnökük azon megnyilvánulásával, ami miatt a bűnüldöző szervek őt meggyanúsították. A hatóságok azért indított eljárást Ficóval szemben, mert a Smer elnöke kiállt a kotlebás Milan Mazurek (ĽSNS) volt képviselő mellett. A parlamentből kipenderített Mazurek ellen a Frontinus rádióban 2016 októberében elmondott, roma etnikumot sértő, rasszista jellegű kijelentései miatt emeltek vádat. Erre Fico a közösségi oldalán több ízben is közzétett videóban kijelentette: Mazurek csak azt mondta ki, amit csaknem az egész nemzet gondol. Hozzátette, hogy a bűnüldöző szervek és a bíróságok gyakran a média nyomására hoznak döntéseket, nem pedig a tényleges bizonyítékok alapján.

A korábbi belügyminiszter, Robert Kaliňák, akinek a Kuciak-gyilkosság után gyors ütemben takarodnia kellett a szlovák kormányból, most kap egy testre szabott feladatot: pártbeli főnökét kell kiganéznia abból a kupacból, amiben Robert Fico önként és mosolyogva dagonyázik. A bukott balügyér most arról beszél, Ficónak az alkotmány által biztosított alapvető jogai sérülnek, hogy eljárás indult ellene. Kaliňák szerint a pártelnök ellen fellépő Tomáš Honz ügyész rosszul értelmezi a Büntető Törvénykönyvet. A vádhatóság emberéről Fico is nyilatkozott már a maga stílusában: ő Honzt naiv jóléleknek (slniečkar), a pozsonyi kávéházak törzsvendégének tartja, aki - természetesen - közel áll Soroshoz is.

DenníkN/para