Végleg a múlté a koszos, büdös Nivy, átadták Pozsony csúcsmodern buszpályaudvarát - VIDEÓ

Csütörtökön (szeptember 30.) megnyílt az új pozsonyi autóbusz-pályaudvar. A XXI. századi építészeti megoldások tömegét felvonultató Nivy nem csupán buszállomás, hanem egy korszerű bevásárlóközpont is.

A zöldtetőre a díszcserjék és virágok mellett 134 fát is kiültettek, itt kapott helyet egy 550 méter hosszú futópálya is, amely a sportolni vágyó nagyközönség rendelkezésére áll. Két játszótér és két workout zóna is található a 8000 négyzetméteres tetőn, és még grillezésre kijelölt helyek is vannak odafönt. A föld alatt található a belföldi és nemzetközi autóbuszjáratok megállója, egy körforgalom, és egy óriási parkoló is a látogatók rendelkezésére áll.

A Paraméter is ott járt a megnyitón. VIDEÓ:

(parameter)