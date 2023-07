Zajlanak a munkálatok – így néz ki most a Nagymegyer és Medve közti út (FOTÓK, VIDEÓ)

Több mint két hónapja zajlik a Nagymegyer és Medve közti I/13-as út felújítása, pontosabban újjáépítése, hiszen az útfelületet és rétegeit teljesen eltávolítják, majd új alapot készítenek, arra pedig új burkolat kerül.

Forrás: közlekedési minisztérium - Facebook 1-10., ill. Cséfalvay Á. András fotói a korábbi állapotról 11-21. (További képekért kattints a fotóra!)

Az illetékesek korábban több konkrét dátumot is beharangoztak, de végül csak május 4-én zárták le a Nagymegyer és Medve közti utat felújítás céljából. A tervek szerint 14 hónapon át zajlanak majd a munkálatok, ebből mostanáig alig több mint két hónap telt el.

Ennek kapcsán a közlekedésügyi minisztérium a napokban közölt néhány részletet az útépítés kapcsán.

Mint kiderült, jelenleg Csilizradvány környékén zajlanak a legintenzívebben a munkálatok, és már akadnak szakaszok, amelyekre az aszfaltréteg is rákerült, tehát már csaknem teljesen elkészültek.

Az I/13-as út a betonpanelekből épült utolsó utak egyike volt Szlovákiában. A Szlovák Közútkezelő Vállalat (SSC) várhatóan jövő tavasszal fejezi be a munkálatokat, ez idő alatt pedig nemcsak az úttestet, hanem a szakaszon lévő hidakat is felújítják vagy teljesen újakat építenek.

A munkálatok az eredeti tervek szerint április elején kezdődtek volna, az illetékesek azonban úgy döntöttek, hogy két héttel halasztják. Ennek oka, hogy a kivitelező Doprastavnak a forgalmi helyzettel kapcsolatos bonyodalmak miatt nem sikerült az útlezárást elintéznie.

A felújítás miatti forgalomkorlátozás kezdetének új dátumát 2023. április 17-re tűzték ki, nem sokkal később azonban már április 28-ról tájékoztatták az érintett településeket.

Végül április végén sem zárták le a szakaszt, és egészen május 4. reggeléig zavartalanul lehetett közlekedni.

A lezárás végül negyedik nekifutásra, május 4-én valósult meg, ezzel egyidőben pedig elkezdődtek a munkálatok.

A felújítás ideje alatt a személyforgalmat – személyautókat, autóbuszokat, furgonokat stb. – a környező községeken keresztül vezető másod- és harmadosztályú utakra terelik Csilizradvány, Balony és Kulcsod felé. A 7,5 tonna feletti gépjárművek viszont kénytelenek lesznek a legközelebbi, komáromi vagy a Dunacsún-Rajka határátkelőt használni a vámosszabadi helyett. Ez utóbbi a személyforgalom számára továbbra is járható marad.

Már hat évvel ezelőtt is szóba került az útépítési projektek kapcsán a Nagymegyer és Medve közti, betonpanelekből épült út modernizálása, azóta azonban gyakorlati szinten nem történt előrelépés az ügyben.

A 13-as út az egyike azoknak, amelyen a Dunaszerdahelyi járásból eljuthatunk a medvei határra. Meglehetősen rossz állapotban volt, egy részét betonpanelek alkották, amelyek nem biztosítottak túlságosan kényelmes utazást, arról nem is beszélve, hogy hosszú távon a járműveket is próbára tette.

Az állandó zötykölődés azon túl, hogy igencsak idegesítő, a járműveknek sem tett jót, jelentősen roncsolja ugyanis a lengéscsillapítókat és a felniket is, ami akár balesethez is vezethet. Ezt egy éve ilyenkor Andrej Doležal közlekedésügyi miniszter is elismerte, és egyúttal megerősítette, dolgoznak azon, hogy az ehhez hasonló betonpanelekből épült utakat modernizálják.



