Zajlik az oltás Szlovákiában – de vajon hány adag vakcina végzi a kukában naponta?

Ha az oltási központokban felkeverik a koronavírus elleni vakcinákat, a hat adagot hat órán belül el kell használni. Ha ez nem sikerül, a megmaradt dózist ki kell dobni. Felmerül a kérdés, hogy ezek után hány adag vakcina veszhet kárba naponta?

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Szlovákiában egyelőre a Pfizer/BioNTech által előállított Comirnaty vakcinával történik az oltás, amiből jelenleg több mint 85 ezer van az országban. Ezen a héten kellett megérkeznie a Moderna újabb 12 ezer adagjának, az előzetes tervek szerint pedig január végére 250 ezer adag vakcinának kellene az országban lennie. Egy üvegcsében hat adagra elegendő vakcina van.

A hivatalos adatok szerint csütörtökig 42 093 személyt oltottak be az országban, viszont ahhoz, hogy kialakuljon a kollektív immunitás, 3,3 millió embernek kell megkapnia a vakcinát.

A Comirnaty vakcinát -70 Celsius-fokos hőmérsékleten kell tárolni, használat előtt pedig hűtőkben olvasztják fel őket. Az oltóanyagot 2 és 8 fok közötti hőmérsékleten legfeljebb öt napig lehet tárolni.

Használat előtt a vakcinát fel kell keverni, a probléma akkor adódik, ha az anyagot nem sikerül hat órában belül elhasználni. Ez két esetben történhet meg: nem mennek el annyian, ahányan be vannak jelentkezve. Így történt január 8-án is a pozsonyi Kramáre kórházban, ahol 21 berendelt személy nem jelent meg. Ekkor oltották be soron kívül Dominika Cibulkovát és férjét annak ellenére, hogy jelenleg az első hullámba tartozó személyek, tehát az egészségügyi alkalmazottak, valamint a szociális otthonok dolgozóinak oltása folyik.

Másrészről megtörténhet, hogy az egészségügyi alkalmazott nem tudja kinyerni az utolsó adag vakcinát az üvegcséből. Hogy használható legyen, legalább 0,3 milliliterre van szükség – ha ez nincs meg, az adag nem használható. Hogy a hatodik adag ne vesszen kárba, az oltásra olyan tűt használnak, amely úgynevezett holttérrel rendelkezik. Ezek hegye csupán 2 mikroliter folyadékot fog fel befecskendezéskor, míg a klasszikus tűk esetében ez 84 mikroliter.

Ezen intézkedések ellenére előfordulhat, hogy az oltási központban egy nap alatt nem sikerül elhasználni az összes adag vakcinát. Eva Kliská, a Pozsonyi Egyetemi Kórház (UNB) szóvivőjének tájékoztatása szerint 2020. december 27-től folyik az oltás, azóta pedig megközelítőleg 5 üveg vakcinát kellett likvidálniuk, azok ugyanis meg voltak rongálódva. Az UNB-ben tehát legfeljebb 30 adag vakcina veszett kárba, míg a SME információi szerint az összes többi, oltási központtal rendelkező kórház mind egy szálig felhasználta a kiolvasztott vakcinát.

Az egyik oltási központ alkalmazottja, aki neve elhallgatását kérte, viszont azt állította a SME-nek, hogy ott naponta két üveg vakcinát dobnak ki. Ha ezt országos átlagként vennénk, akkor 31 oltási központonként napi 62 kidobott üvegcsét és ugyanennyi adagot jelentene, ha az adott tárolóeszközben csak a hatodik, fel nem használt dózis maradna. A likvidált adagok száma jóval magasabb lehet, ugyanis január 8-ig nem használhatták fel a hatodik adagot az üvegcsékből.

Hogy a kórházak minimalizálják a kidobott adagok számát, igyekeznek értesíteni az oltásra váró embereket, de az érdeklődőket gyakran fél órán belül kell behívni. Elsősorban a listán lévő személyeknek (egészségügyi dolgozóknak, szociális otthonok alkalmazottainak) szólnak, de a zsolnai kórházban például ilyen esetben a második hullámban sorra kerülő 65 év felettieket is értesítik. Kassán olyan személyeket is behívnak, akik kórházban dolgoznak, de nem tartoznak az egészségügyi dolgozók közé.



