Polgármesteri csúcsverda kilőve, és máris van pénz a lepusztult ovira!

Dunaszerdahelyen az elmúlt hónapokban csaknem párhuzamosan zajlott két homlokegyenest eltérő cselekmény, ami a városvezetést (is) érintette.

Lássuk, mi történt:

Február végén kiderül, hogy hozzávetőlegesen 90 ezer euróért vásárolna egy új Audi A6 3,0 TDI quattro STR-t a dunaszerdahelyi városháza a polgármesternek szolgálati autóként, amelyet ráadásul agyontömtek extrákkal.

Március közepén a szülők petíciót indítanak annak érdekében, hogy az enyhe kifejezéssel élve is ramaty állapotban lévő Barátság téri óvodát felújítsák.

Nagyjából ezzel egyidejűleg kiderül, hogy az új polgármesteri Audi valójában nem is 90, hanem mintegy 131 ezer euróba kerül az ötéves lízinggel. (Hogy mennyi pénzt költ a város az új kocsik lízingjére, arról ITT írtunk bővebben.)

Miközben a szülők serényen gyűjtik az aláírásokat petíciójukhoz, kikérjük néhány városi képviselő véleményét arról, vajon mi a teendő a szolgálati gépkocsira megkötött szerződéssel. Ekkor már pletykálnak róla, ami röviddel később beigazolódik: Nem lesz Hájosnak új Audija!

Április végén a szülők benyújtják petíciójukat a városi hivatalba, röviddel ezután mi is bővebben foglalkozunk azzal, milyen rettenetes állapotban van az említett óvoda, amely kapcsán már a Regionális Közegészségügyi Hivatal is eljárást helyezett kilátásba.

Az új Audit egyébként éppen május közepére kellett volna leszállítani, a szerződés felbontásával azonban az idei évre mintegy 15 ezer eurónyi lízingösszeg szabadult fel.

A keddi képviselő-testületi ülésen pedig végleg összeért a két cselekmény: a korábban a városháza szolgáltatásait magába foglaló költségvetési tételbe elrejtett, a szolgálati kocsi idei évre vonatkozó lízingösszegét átcsoportosították a Barátság téri óvoda felújítására.

Mégpedig, figyelem: a polgármester, Hájos Zoltán külön kérésére!

Hodosy Szabolcs, a testület pénzügyi bizottságának MKP-s elnöke olvasta fel Hájos erre vonatkozó levelét, melyet a bizottságnak címzett. „A DS Car Kft.-vel kötött adásvételi szerződés felbontása következtében, melynek tárgya egy Audi A6-os szolgálati gépkocsi megvásárlása volt, javasolnám a nevezett gépkocsi 2017-es évre vonatkozó lízinggel kapcsolatos fel nem használt pénzösszeget ... átcsoportosítani a Barátság téri óvoda felújítására. Bízom benne, hogy az így fel nem használt összeg is hozzájárul a fent megnevezett intézmény felújításához, amely a szülők igénye alapján lett besorolva a beruházások közé” – állt az új szolgálati luxusautójáról lemondó, jótékonykodó polgármester levelében.

Megkérdeztük arról is, hogy kiír-e a város egy másik pályázatot a szolgálati autó beszerzésére, de azt a választ kaptuk, hogy:

„Nem írunk ki semmilyen pályázatot. Marad a régi autó. Nekem nincs ezzel gondom, mert működik, csak hogyha majd valami tönkremegy, akkor az bizonyára pénzbe fog kerülni. Nekem nem szívügyem, hogy legyen autó. Ez is elvisz A pontból B pontba. Ha lerobban, majd telefonálok, hogy lerobbant.”

Kifejtette, hogy ugyanúgy, mint egy családi költségvetés esetében, egy annál picit nagyobb városi költségvetésnél is le kell mondani valamiről, ha a pénzre valahol máshol van szükség.

A polgármester tehát lemondott a luxusról, hogy az oviban meglegyen a minimum, és ne kelljen például pokróccal vagy ragasztószalaggal szigetelni az öreg ablakokat, illetve ne penészesedjenek a falak.

A költségvetés beruházási jegyzékébe egyébként 70 ezer eurós összeg került be a Barátság téri ovi kapcsán, további 72 ezer eurót határoz meg a Kodály Zoltán Alapiskola összekötő folyosójának helyreállítására. Mivel a tavalyi év helyett csak idén fejezték be a Csaplár Benedek Művelődési Központ homlokzatának felújítását, így az arra előirányzott 81 ezer eurós összeget is átemelték az idei költségvetésbe.

A költségvetés bevételi oldalán az ingatlanadóból és a szemétdíjból várható idei bevételeket módosították, az indoklás szerint itt az előző évek bevételi teljesítéseiből indultak ki. Ez alapján 110 ezer euróval több bevétele (1,9 millió €) lesz a városnak az ingatlanadóból és 24 ezerrel több (1 millió €) a szemétdíjból.

(SzT)