Ahogy a korábbi rendőrkapitány idejében söpörtek szőnyeg alá dolgokat, úgy nem pucolt senki sem a környéken

Újabb esettel bővült a Tisztítótűz nevezetű rendőrségi ügy. Az ezzel a vallástörténeti fedőnévvel illetett akció keretében tavaly novemberben tartóztatták le a korábbi országos rendőrfőkapitányt, Tibor Gašpart és néhány exkollégáját, akiket azzal vádolnak, hogy valójában nem Szlovákiát, hanem a tavaly nyáron hűvösre tett Norber Bödört, a Smerhez köthető nyitrai oligarchát szolgálták. Az ügyhöz tartozik, hogy a Különleges Ügyészi Hivatal korábbi vezetőjéről érkezett egy pénzmozgásról szóló jelentés, ami aztán sikeresen szőnyeg alá lett söpörve.

Fotó: TASR

Az azóta szintán rács mögött ülő Dušan Kováčik még különleges ügyészként négy éve beballagott egy bankba, és a saját számlájára rárakott 204 ezer euró készpénzt. Mivel ez aránylag nagy összegnek számít, a Szlovák takarékpénztár (Slovenská sporiteľňa) a törvényi kötelességének eleget téve ezt jelentette is a rendőrségnek, melyet akkor még Tibor Gašpar vezetett országos rendőrkapitányként. Hogy, hogy nem, vizsgálat nem indult.

Négy éve az ügyben illetékes pénzügyi hírszerző egység élén Pavol Vorobjov állt, akit azóta már több ügyben megvádoltak, de együttműködik a rendőrséggel. Az exzsaru most azt állítja, hogy Kováčikot akkor még nem is ismerte, ezért személy szerint neki semmi indoka nem volt arra, hogy eltussolja az említett banki esetet. Állítólag erre utasítást az akkori főnökétől, a NAKA korábbi vezetőjétől, Peter Hraškótól kapta, aki személyesen vette át a témát Kováčikkal. Az instrukció egészen egyértelműen hangzott: a rendőrség pénzügyi hírszerző egységét ne hagyja el ez a 204 ezres banki eset híre. Így is lett. Emiatt most újabb vádponttal gazdagodott Vorobjov dossziéja, ahogy a vizsgálati fogságban ülő Hraškóé is.

Kováčik 2017-es banki látogatása csupán két évvel később derült ki. Ő akkor azt állította, hogy a pénzt a testvére adta neki kölcsön, mert a fiának akart egy házat venni.

(Aktuality)