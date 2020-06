Előzetesbe került az újságírókat átvilágító rendőrtiszt

Pavol Vorobjov, aki az átvilágítási ügyben szerepel gyanúsítottként, előzetes letartóztatásba kerül.

Fotó: TV Markíza

Erről a Pozsony III Járási Bíróság bírója döntött azzal az indokkal, hogy ha a gyanúsított szabadlábon maradna, befolyásolhatná a tanúkat. A TASR-t Pavol Adamčiak, a pozsonyi bíróságok szóvivője tájékoztatta. Vorobjovot szerdán vette őrizetbe a NAKA.

2019 januárjában derült fény arra, hogy néhány hónappal Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolása előtt valaki rákeresett az újságíróra a rendőrségi adatbázisban. Az Aktuality.sk akkor hamar kiderítette, hogy Pavol Vorobjov volt ez az illető. Vorobjov akkori vallomása szerint az akkori országos rendőrfőkapitány, Tibor Gašpar adott neki utasítást arra, hogy nézzen utána Kuciaknak az adatbázisban. Mint kiderült: Vorobjov és Gašpar szomszédok Nyitra Veľké Janíkovce városrészében.

A gyanú szerint ugyanakkor Vorobjov több újságírót is átvilágított. Mindezt a rendőrségnél a smeres oligarchának tartott, és Gašparhoz rokoni szálakon kötődő Norbert Bödör is szervezhette Marian Kočner megbízásából. Vorobjovot az ügyben már korábban is őrizetbe vették, de két nap után szabadon engedték. A NAKA-nál mindenesetre felfüggesztették.



TASR/para