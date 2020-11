Amikor megered a titkosszolgálati főnök nyelve: Kočner filmezett és zsarolt, a kínaiak meg "kurtizán-diplomáciával" dolgoznak

A Szlovák Információs Szolgálat igazgatója általában nem mond sokat a nyilvánosság előtt, vagy inkább csak utalgat dolgokra. A SIS jelenlegi irányítója, a Boris Kollár-féle Sme rodina pártból érkezett Vladimír Pčolinský nem egy ilyen vezető. A titkosszolgálatok első embere a Na telo Plus című műsorban a hagyományokkal szakítva nyíltan beszélt Marian Kočnerről, a volt rendőrségi vezetésről, de az orosz és a kínai szolgálatokról is.

Vladimír Pčolinský (Fotó: TASR)

"Jelenleg mintegy 20 bírón tartjuk rajta a szemünket, és elég valószínű, hogy ez a szám még növekedni fog." Néhányukat a Vihar fedőnevű akcióban már elővették, de vannak itt még mások is - tette hozzá. Pčolinský elmondta, hogy a SIS továbbított a politikusok felé egy átfogó jelentést, ami Marian Kočnerről szólt és amelyben eddig ismeretlen dolgok is szerepeltek.

A SIS 2019-es tevékenységéről szóló beszámoló szerint a titkosszolgálat tájékoztatta a politikusokat egy a "bűnözői csoportokkal kapcsolatban álló ügyészről, aki korrupcióval gyanúsítható". Most a SIS vezetője beismerte, hogy az említett anyagban Kočnerre és a korábbi főügyészre, Dobroslav Trnkára utaltak. Pčolinský szerint ezeket az értesüléseket nem sajtófigyelés segítségével gyűjtötték be, hanem titkosszolgálati munka által.

Elmondta, hogy

Kočner például egy meg nem nevezett üzletember fürdőszobájába kamerát szereltetett, majd megzsarolta az illetőt. A maffialistás nagyvállalkozó konzultált Trnkával és több ügyvéddel arról is, hogy jogilag macerás-e, ha valaki olyan helyzetben hal meg, ami jogos védelemnek tűnik.

Pčolinský azt is elmondta, hogy a SIS-nek nincs információja arról, hogy a nyitrai oligarcha, Norbert Bödör a korábbi rendőrségi vezetéssel titokban találkozgatott volna.

Az országos rendőrfőkapitány, Tibor Gašpar és a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség korrupcióellenes egységének volt vezetője, Robert Krajmer letartóztatása után Andrej Kiska exállamfő azt nyilatkozta, hogy elnökként információkat kapott arról, hogy Gašpar a korábbi belügyminiszter, Robert Kaliňák szolgálója, akit Robert Fico barátja, Bödör irányít."

"A SIS-nek nincs erről információja. Ez nem azt jelenti, hogy ezt négyszemközt valaki nem említhette meg Kiskának"- ismerte el Pčolinský.

Kiska korábban arról is beszélt, hogy elnökként különböző emberekhez és különböző információkhoz férhetett hozzá. "Az a személy, aki ezt nekem elmondta, talán sokkal többet is közölhet velem. Világos, hogy a NAKA még nem jutott fel a piramis tetejére. Isten malmai megmozdultak, nem álltak le."- nyilatkozta az exelnök.

Pčolinský azt is megjegyezte, hogy nem tudja, a SIS foglalkozott-e a különleges ügyészség vezetőjével, Dušan Kováčikkal.

A szolgálatok első embere szerint a kínaiakat a szlovákiai képviselők is érdeklik. "Ingyen ajánlanak fel kínai utazást. Abban is szakembereknek számítanak, hogy itt, Szlovákiában megpróbálnak prostituáltakat felkínálni nekik. Aztán ez elég kínos "- jegyezte meg a SIS irányítója. "Mi felhívjuk az érintett képviselők figyelmét erre az egészre, ami nem csak a parlamenti képviselőinket érinti, hanem EP-képviselőket és vezető köztisztviselőket is."

"Ez a részükről nem is zsarolási kísérlet, hanem inkább a kapcsolatok szorosabbá fűzésének az eszköze, az információcsere megteremtésének kísérlete" - tette hozzá Pčolinský. Szerinte

inkább az ellenzéki politikusok állnak közelebb az orosz és a kínai titkosszolgálatokhoz - mondta.

"Ha egy koalíciós honatya nem jön össze nekik, az ellenzéki is érdekes számukra."

Pčolinský szerint Oroszországot komolyan érdekli Szlovákia. Úgy véli, a képviselők különösen ki vannak téve a megkörnyékezés veszélyének, de ez érvényes a tudományos élet, az atomenergiai szektor képviselőire is.

A SIS vezetője szerint a mainstream sajtó közül csak a nyomtatott lapoknál járnak sikerrel: "A rangrejtve itt dolgozó orosz diplomaták találkozgatnak újságírókkal, kapcsolatot létesítenek velük egy üveg vodka mellett. Viszonylag meggyőző érveket hangoztatnak, aztán az újságíró kritikátlan nézetet hirdet az Oroszországban zajló eseményekről. A fő cél az EU-val és a NATO-val való kapcsolataink megkérdőjelezése. "

Arra a kérdésre, hogy a SIS megfelelően végezné-e a dolgát, ha a pártjához tartozó emberek követnének el bűncselekményt, azt mondta: már most 10-12 olyan ügyön dolgoznak, ahol úgynevezett intézőemberek ígérnek kormányzati befolyást, akik azt mondják, hogy most jártak a miniszternél, és megbízatásuk van erre vagy arra. Nagyon intenzíven dolgozunk ilyen ügyeken már hónapok óta. "

(DenníkN)