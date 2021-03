Az OĽaNO maradna a négyes koalíciónál, Sulíktól bocsánatkérést várnak

Az OĽaNO-nak érdeke, hogy a jelenlegi négyes kormánykoalíció folytassa a működést, amennyiben pedig az SaS elnöke, Richard Sulík is a kormányban szeretne maradni, elnézést kellene kérnie a viselkedéséért – jelentette ki Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter a Markíza Na telo című vasárnapi műsorában.

Fotó: TV Markíza

Ha a gazdasági miniszter úgy dönt, hogy távozik a kormánykoalícióból, az OĽaNO tiszteletben tartja a döntést. „Abban vagyunk viszont érdekeltek, hogy négypárti koalícióként folytassuk.”

A védelmi miniszter szerint az is fontos, hogy a Sme rodina jövő héten hogy dönt az elnökségi ülésen. „Örülnék, ha lenyugodna a helyzet és egy asztalhoz ülnénk” – emelte ki, de hozzátette, szerinte Sulík átlépett egy bizonyos határt, és ezen el kellene gondolkodnia.

„Nem tudom elképzelni, hogy abban az esetben is, ha Eduard Heger lenne a kormányfő, egyáltalán változna-e a helyzet, ha Sulík folytatná ezt a viselkedést” – húzta alá Naď.

A védelmi miniszter továbbra is kitart amellett, hogy a legutóbb vásárolt 35 millió teszt otthoni használatra is alkalmas, valamint a mobil mintavételi helyeken (MOM) is lehet alkalmazni.

Naď megerősítette, hogy a koronavírus-mutációk miatt már elkészült egy javaslat, amely alapján kötelezően kéthetes állami karanténba küldenék az egzotikus országból érkezőket. „Még semmi nincs eldöntve, de gondolkodunk rajta” – jegyezte meg.

Juraj Blanár (Smer-SD) ellenzéki képviselő a műsorban elmondta, a jelenlegi helyzetben nem segít a kormányfő és a miniszterek cseréje. Az egyetlen megoldás szerinte az előrehozott választások lehetnek.

A smeres képviselő hozzátette, felesleges volt ilyen mennyiségű tesztet vásárolni, szerinte ugyanis csak a gócpontokban van értelme a tesztelésnek, máshol csak feleslegesen növeli a mobilitást.



(TASR)