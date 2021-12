Az SaS enyhítést, a konzílium szigorítást akar – a lockdown lesz terítéken a koalíciós tanács mai ülésén

A koalíciós tanács hétfői, kora esti ülésén a lockdown további sorsáról fognak egyeztetni.

Fotó: TASR - illusztráció

Az SaS enyhítéseket szorgalmaz, bővíteni akarják az úgynevezett esszenciális üzletek listáját, tárgyalni akarnak a lockdown által érintett vállalkozások kárpótlásáról, az OTP-üzemmódról a tömegközlekedési eszközökön, valamint azt is el akarják érni, hogy a napi covid-statisztikában közöljenek pontos adatokat arról, hogy az új fertőzöttek közül hányan nem voltak beoltva.

Sulíkék továbbá azt szeretnék, ha közmédia adásaiban a kulturális minisztériummal együttműködve magyarázatot adnának az álhírekre.

A Sme rodina elnöke, Boris Kollár kijelentette, először bemutatja a javaslatait a koalíciós tanács ülésén, és majd azt követően válaszol a lockdownt érintő kérdésekre.

Marek Krajčí (OĽaNO) korábbi egészségügyi miniszter szerint pártja támogatja a szakmai konzílium javaslatait a lockdown meghosszabbításával kapcsolatban. Mint ismert, az egészségügyi minisztérium mellett működő szakértői tanács azt javasolja, hogy a kormány hosszabbítsa meg hét nappal a lockdownt, tehát legalább december 16-ig tartson.

Azt is indítványozzák, hogy a hatóságok intenzívebben ellenőrizzék a kijárási korlátozás betartását, és az úgynevezett OTP-rendszerben kontrollálják a vonaton és a távolsági buszon utazókat is, hogy az emberek be vannak-e oltva, rendelkeznek-e negatív teszttel, illetve átestek-e a koronavírus betegségen.

Az egészségügyi tárca szerint a járványügyi helyzet tíz nappal a lockdown bevezetése után nem javult szemmel láthatólag. A napi új fertőzöttek száma 10 ezer feletti, a covidos páciensek száma 3400 körül mozog, és a múlt heti adatokhoz képest 38 százalékkal nőtt az elhalálozottak száma.

A konzílium javaslatait a kormány szerdán tárgyalja, és a lockdown első két hetének letelte után, csütörtökön léphetnek életbe.



(TASR/para)