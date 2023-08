„Azt hiszik, hogy megváltozik, de nem fog“ – mondta Kollárról az édesanyja

Boris Kollár (57) parlamenti elnök édesanyja, Anna Gogová (85) fiáról beszélt, akivel nemrégiben a szlovéniai Portorož városában nyaraltak.

Kép forrása: čas.sk

A nyaraláson velük volt Laura is, Kollár legkisebb gyermekének, Abnernek az édesanyja. Úgy tűnik, nincsenek előítéletei a fiával kapcsolatban, sőt az asszonyaival is barátkozik. Kollar nemcsak a Sme rodina párt fejeként ismert, hanem sokgyermekes apaként is, akinek hivatalosan 13 gyermeke van 11 nőtől.

Anna a Plus 7 dní lapnak elmondta, nincs problémája fia nőivel. „Mindegyiküket szeretem. Nehéz mindegyikükkel jól kijönni, de mind tisztességes, gyönyörű nők. Sajnálom, hogy aranyásóként emlegetik őket” – mondta Kollár édesanyja, aki mindegyik unokájával tartja a kapcsolatot.

Nincsenek illúziói a fiával és annak életmódjával kapcsolatban. „Kíváncsi vagyok ezekre a nőkre. Azok után, amit tesz velük, még mindig akarják őt. Mindannyian hiszik, hogy meg fog változni. De nem fog megváltozni” – jellemezte Kollárt édesanyja.

Az asszonyt azonban aggasztja fia Barbora Richterovával való ügye. „Ez egyértelműen politika. És ez az emberek ügyességét mutatja, akik kiválasztották, kire tudnak hatni, és olyan embert választottak, aki megfelelt nekik. Már nem a gyerekekről vagy a szerelmi kapcsolatról van szó, hanem arról, hogyan ártsunk Borisnak és a pártnak.”

Az édesanya megrpóbált kapcsolatba lépni Richterovával. „Írtam neki, hogy azt az ágat fűrészeli, amelyen ül, és ha ez az ág leszakad, megütheti magát. Nagyon csúnya, trágár választ kaptam tőle. Ez az ő haragja volt, amit ki kellett engednie magából. Minden üzenetére szívet küldtem, azt hittem ettől észhez tér“ – tette hozzá Kollár édesanyja, aki szerint bántja Richterovát, hogy nem úgy van Kollárral, ahogy szerette volna, és már van más valakije.

(čas.sk)