Csonti azért ölt, mert élni akart

Kihallgatták az alsóhatári maffiaper második koronatanúját, a 22 éves börtönbüntetését töltő Nagy Zsoltot.

Nagy Zsolt és ifj. Dora Ferenc a Specializált Büntetőbíróság tárgyalótermében - A fotóra kattintva KÉPGALÉRIA nyílik! (Fotók: Paraméter)

A dunaszerdahelyi maffia kivégzőosztagának oszlopos tagját, Sátor Lajos maffiavezér egykori jobbkezét szeptember 30-án, szerdán fokozott biztonsági intézkedések mellett szállították a bazini Specializált Büntetőbíróságra.

A "Csontiként" ismert elítélt azért érkezett a tárgyalásra, hogy vallomást tegyen a büntetőper vádlottjai, Dora Ferenc, ifj. Dora Ferenc, Alföldi László és Szamaránszky Roland ellen, akiknek számlájára számos gyilkosság elkövetését vagy megrendelését írják a bűnüldöző szervek, míg ők tagadják azok elkövetését.

Pár héttel ezelőtt az első koronatanút, a korábban 21 évre ítélt Bugár Györgyöt három napon keresztül faggatták, így már előre borítékolni lehetett, hogy Csonti kihallgatása is hosszúra nyúlik majd.

DUNASZERDAHELYI MAFFIA

Nagy Zsolt vallomásában először is elmesélte, hogyan ismerkedett meg idősebb Dora Ferenccel, a galántai járásbeli Alsóhatár polgármesterével. Az egész úgy kezdődött, hogy a Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság illetékesei annak idején nem voltak hajlandók a maffiózónak fegyverviselési engedélyt adni.

„Megkértem Reisz Andort, próbálja meg valahogy elintézni, hogy megkapjam az engedélyt. El is intézte, de Galántán. Úgyhogy ahhoz nekem át kellett iratkoznom a Galántai járásba. És akkor átjelentettek engem az öregebb Dora Ferenchez“

– részletezte Csonti, hogyan lett belőle papíron alsóhatári lakos. Beszámolt arról is, hogy többször vitte Sátor Lajost Alsóhatárra a polgármesterhez, akivel elég közeli kapcsolatot ápoltak. Dora személyesen ismerte a csallóközi bűnszervezet legtöbb tagját, többször volt kirándulni Sátorékkal, például az Alacsony-Tátrában vagy Olaszországban, de a polgármester – a fiával együtt – részt vett a maffia különböző összejövetelein, születésnapi ünnepségein is.

„Ha Sátor két hétig nem jelentkezett nála, már hívott is engem, hogy »mi van, haragszik rám a Lajos?«“

– ismertette a mátyusföldi faluvezető és a dunaszerdahelyi maffiafőnök kapcsolatát a tanú.

Dora Ferenc alsóhatári polgármester

Csonti azt állítja, végighallgatta azt a megbeszélést, ami arról szólt, hogy id. Dora Ferenc jutalékot kapott egy bérházépítési projektből, amit Sátor egyezett le a polgármesterrel. Az 1999 nyara óta körözött bűnöző cége – a JOSTAV, ami egykori élettársa, a 2018-ban elhunyt Csörgő Jutka nevén futott – részben állami támogatásból épített lakóházat Alsóhatáron. De volt olyan építkezési megbízás is, amelynél Nagy Zsolt saját cége volt a kivitelező.

A zsákfaluban összesen 90 önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás épült. Nagyrészt a sikeres beruházásból kifolyólag 2011-ben id. Dora Ferenc még kitüntetést is kapott Tibor Mikuš akkori megyefőnöktől „a Nagyszombat megye lakosaiért végzett jelentős és sikeres munkájáért”.

Nagy Zsolt elmondta, szerinte a polgármester is a Sátor-féle bűnszervezet tagja volt. Igaz, egy korábbi rendőrségi kihallgatáson még úgy vallott, nem tekintett Dorára a bűnbanda tagjaként.

„Ha mindenkit felsorolnék, amikor felteszik nekem a kérdést, ki volt a csoport tagja, tele lehetne írni az egész iratot”

– próbálta magyarázni a tanú az ellentmondást. Hozzátéve, hogy hiába mondott mást az eljárás előző szakaszában, Dora sokszor segítette a csoportot, és most már úgy gondolja, hogy ő is a szervezet tagja volt.

Többször előfordult például, hogy autókat rejtettek el a polgármesternél, például azt a fehér Škoda Felíciát is, amit Écsi Béla 2003-as meggyilkolásakor használtak. A tanú szerint az idősebb Dorának arról is tudomása volt, hogy a bűnszervezet tagjai gyilkosságokat is végrehajtanak.

„Én úgy gondolom, hogy tudott róla. Mert amikor az ünnepségeken a csoport tagjai berúgtak, voltak megjegyzések ezzel kapcsolatban, amikből lehetett következtetni”

– magyarázta Csonti, miért kellett tudnia a polgármesternek a bűnszervezet kötelékében működő kivégzőosztagról, melynek a tanúk, riválisok és fehér lovak eltüntetése volt a legfőbb feladata.

Nagy Zsolt rabruháját biztonsági okokból fehér ragasztószalaggal jelölték meg, hogy hátulról ne legyen összetéveszthető a szintén rabruhát viselő egyik vádlottal, Szamaránszky Rolanddal

Mivel Nagy Zsolt azt állította, nem kapott pénzt a gyilkosságokért, melyek elvégzésére Sátortól kapott parancsot, id. Dora Ferenc ügyvédje egy ponton megkérdezte a tanútól, miből élt. Erre Csonti azt válaszolta, hogy futballozott, abból volt pénze, és miután felfedte múltjának ezt az ezidáig nem túl ismert részét, a védőügyvéd derűs megrökönyödéssel kérte őt, fejtse ki ezt bővebben.

„U18-as válogatott is voltam. Aztán később játszottam Somorján, Bakán, Rimaszombatban, abból volt rendes bevételem” – felelt Nagy Zsolt.

Ifj. Dora Ferenc védője, Marek Para a kivégzőosztag munkamódszereiről, tagjairól, és azok feladatairól érdeklődött Csontinál.

„Ugyanazt csinálta mindenki. Senki nem kerülhette el azt, hogy embert öljön”

– válaszolt Nagy, majd egy másik kérdésnél hozzátette, mindig minél gyorsabban végezni akartak a gödörásással és a gyilkossággal, hogy hazamehessenek, és minél előbb elfelejthessék az egészet. „Senki se jókedvében ment oda azt csinálni” – mondta a kivégzésekről.

Saját felelősségének jelentőségét lekicsinyelve úgy nyilatkozott, félelemből teljesítette a parancsokat.

„Amikor a legjobb barátjukat, Reisz Andort 2006-ban lelőtték, feldarabolták, ledarálták, és kiöntötték a Kis-Dunába, én is ott voltam, és ezek után nem igazán gondolkoztam azon, hogy fogom-e teljesíteni a parancsot vagy nem. Inkább élni akartam”

– jelentette ki az egykori barátai között uralkodó légkörről Csonti, akinek lelkén konkrétan több tucat ember élete szárad.

Nagy Zsolt "Csonti"

Az elhúzódó kérdések miatt a tárgyalási napon Nagy Zsoltot id. Dora Ferenc bűnszervezeti tagságán kívül csak egy további vádponttal kapcsolatban sikerült kihallgatni. Ez pedig a Czakó-gyilkosság volt, amivel kapcsolatban korábban már az előző koronatanú, Bugár György is vallomást tett.

A nádszegi agronómus, Czakó Imre 2004-ben tűnt el nyomtalanul, és a vád szerint id. Dora Ferenc egy termőföldvita miatt gyilkoltatta őt meg Sátorékkal.

Nagy Zsolt volt az, aki az ominózus januári reggelen rendőrnek öltözve megállította a későbbi áldozat autóját, majd társával, Konkoly Szilveszterrel – aki 2016-ban az előzetesben lett öngyilkos – „őrizetbe vette” a férfit. Nagy és Konkoly Királyrév határában vártak Czakó autójára, amikor megkapták a férfit figyelő másik párostól (Csonti szerint Bugár Györgytől és a vádlott Szamaránszky Rolandtól) a jelet, miszerint célszemélyük egy Škoda Fabiával közelít feléjük. Ha a történet később nem egy szörnyű tragédiához, vagyis egy ártatlan ember halálához vezetett volna, még nevetségesnek is lehetne nevezni azt a szerencsétlenkedést, ami ekkor következett.

„Kimentem az út közepére, megállítottam egy Fabiát. De abban többen ültek, és Gyuriék hívtak, hogy nem azt, hanem az utána következőt kell megállítani, a fehéret. Az elsőt elengedtem, aztán megállítottam a fehér Fabiát. (...) Mondtam a sofőrnek, hogy szálljon ki, velünk kell jönnie. Kérdezte, hogy mi a probléma, amire azt mondtam, hogy majd később megtudja. Ekkor megjelent az útkereszteződésben egy autóbusz is, ahonnan az emberek néztek minket. A sapkát jól a fejemre húztam, hogy ne ismerjenek meg. Ahogy az autóbusz elment, az embert megbilincseltük, és az autónkba ültettük”

– vallott Nagy arról, hogyan keltették fel számtalan tanú figyelmét, akik Czakó eltűnése után be is számoltak a rendőrségnek az álrendőri akcióról.

Csonti ezután azt részletezte, hogyan szállították a férfit az elhagyatott alistáli Kukorica csárda épületébe, ahol sötétedésig felválta őrizték őt. Este aztán Ollétejed határában kiástak egy gödröt, ugyanannál a szalmakazalnál, ahova pár hónappal azelőtt egy előző gyilkosság áldozatát temették. Később három bűntársával – Bugár Györggyel, Szamaránszky Rolanddal és Konkoly Szilveszterrel – ehhez a gödörhöz szállították Czakót, majd a férfit a helyszínen megfojtották, holttestét pedig eltemették.

Nagy Zsolt "Csonti"

Nagy Zsolt szerint az idősebb Dora hárommillió koronát (közel 100 ezer eurót) fizetett Sátornak a gyilkosságért, amit a védelem igyekezett megkérdőjelezni. Az ügyvédek leginkább arra próbálták felhívni a figyelmet, hogy a tanú nem volt közvetlenül szemtanúja a gyilkosság megrendelésének és a pénz kifizetésének, ha pedig ezekről csak hallott, nem tudhatja, hogy nem hazudtak-e neki a társai.

Kihallgatása során Csonti arról is beszélt, hogy miután 2010-ben Sátor Lajos eltűnt, az alsóhatári polgármester megijedt, és kérdezősködött, hol lehet a maffiózó. Aztán idővel mintha megkönnyebbült volna.

„Később, amikor meggyőződött róla, hogy Sátor már nem él, és leültünk egy kávéra, olyan szöveggel jött elő, hogy mindenkinek jobb, hogy már nincs a Lajos, meg ilyenek. De szerintem ezt azért mondta, mert azt hitte, hogy az én kezem is benne van a Lajos eltűnésében”

– árulta el Nagy Zsolt. Vallomástétele október 1-jén folytatódik.

