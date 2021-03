Drámai üzenet: Čaputová felszólította Matovičot, hogy vessen véget a kormányválságnak (VIDEÓ)

Zuzana Čaputová államfő felszólította Igor Matovič kormányfőt, hogy minél hamarabb tegyen pontot a kormányválság végére.

Fotó: TASR

Az elnök elmondta, két és fél hete tart a koalíciós válság. Čaputová arra figyelmeztetett, hogy a kormányválság a világjárvány kellős közepén zajlik, ami rengeteg áldozatot követel és ami növeli a szegénységet is. Szerinte Szlovákiának azonnali változásra van szüksége a járvány elleni küzdelemben, az emberek megsegítésében, az oltások megszervezésében és a kommunikáció terén is. Az elnök erről azt követően beszélt, hogy kedden délután találkozott a kormányfővel és a koalíciós SaS elnökével is.



"Véget kell vetni az agóniának és lépni kell. Itt a legfőbb ideje" - zárta mondanivalóját az államfő.

A Matovič-kormány már pár hete válságos időket él, ami az orosz Szputnyik V vakcina vásárlása után teljesedett ki. A koalíción belül régóta eszkalálódott a feszültség, főleg Igor Matovič és Richard Sulík miniszterelnök-helyettes vitái miatt. A két kisebbik koalíciós párt - az SaS és a Za ľudí - a kormány átalakítását, valamint Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügy-miniszter és a kormányfő távozását szorgalmazta. Krajčí pénteken benyújtotta a lemondását. A szintén kormánypárti Sme rodina munkaügyi minisztere, Milan Krajniak hétfőn jelentette be a lemondását, elmondása szerint ettől a gesztustól a kormányválság mielőbbi lezárását reméli.

