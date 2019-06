Egy Joj TV-s exműsorvezető és egy blogger is segíthettek Kočnernek az újságírók megfigyelésében!

A Denník N nyomozásközeli információi szerint mindketten belementek, hogy fiktív tulajdonosai lesznek azoknak az autóknak, melyeket a megfigyelések során használtak.

Alexandra Janoušková ugyanakkor Tóth alkalmazottja volt. Állítólag mindketten belementek a dologba. "Janoušková és Hollý is megbíztak bennem, mert jó tapasztalataik voltak velem, tudhatták, hogy nem élek vissza a bizalmukkal. Mindkettejüknek elég volt annyi, hogy szükségem van néhány autóra, melyek nincsenek a nevemen.

Hollý 2014 óta már nem dolgozik a Joj TV-nél. Az ő viszonyát Tóthtal a rendőrség is vizsgálja. Annyit tudni lehet, hogy Hollý a Ďateľ nevű műsorában gyakran pozitívan kommentálta, emellett a Facebookon is egyfajta rajongójaként lépett fel.

Janoušková állítása szerint pedig a főnöke, Tóth azt mondta, szolgálati kocsiról van szó, ő nem foglalkozott vele, hogy mire használják. Ő úgy gondolja ugyanakkor, hogy az újságírók megfigyelése nem függ össze Ján Kuciak meggyilkolásával, az viszont ismert, hogy ezeket a felvételeket Alena Zsuzsová megmutatta a gyilkosság végrehajtóinak.

Ő a blogját még lánykori nevén, Macúchováként írta, és gyakran hivatkozott Kočner információira. Bejegyzéseiben bírálta többek között Grendel Gábort az újságíróknak küldött sms-ei kapcsán, amikor még csak szóvivő volt, emellett az akkoriban igazságügy-miniszterként ténykedő Daniel Lipšicet is.

Janouškováról tudni azt is, hogy 2017-ben pártalapításba kezdett Peter Tóthtal, mindketten benne voltak annak előkészítő bizottságában. A pártalapítás hátterében viszont valójában Marian Kočner állt, és az aláírások gyűjtésében Alena Zsuzsová is részt vett. Végül a belügyminisztérium nem regisztrálta be a pártot, mert az aláírások közül sok hamisnak bizonyult.