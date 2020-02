Elbukott a Smer és az SNS harmadik kampányötlete is, nem nő a családi pótlék

Nem emelkedik a duplájára a családi pótlék, a parlament nem fogadta el azt a törvényjavaslatot, amit a kormány csak két és fél héttel a parlamenti választás előtt fogadott el a smeres és az SNS-es miniszterek támogatásával.

Kedden még a Smer és az SNS is azt ígérte, hogy mindent megtesznek azért, hogy a 13. havi nyugdíjat szabályozó törvénymódosítás elfogadása után a családi pótlékot is a jelenlegi duplájára, gyerekenként havi 50 euróra emeljék. Az intézkedés azonban csak 2021 januárjától, vagyis csak jövőre lett volna hatályos, ezért az ellenzék szerint semmi alapja nem volt annak, hogy már most, egy évvel korábban, ráadásul néhány nappal a választás előtt elfogadják azt. A kétszeres összegű családi pótlék kifizetése évente csaknem 300 millió euróval növelte volna a juttatás kifizetésének éves költségét.

A jogszabály elfogadására a hétvégi választás miatt csak szerdán lett volna lehetőség, ezért mindenképpen gyorsított eljárásban kellett volna tárgyalni. Ehhez azonban az ellenzék és a Híd obstrukciója miatt nem volt elég szavazat, a voksoláson csak 69 képviselő vett részt hivatalosan, a minimálisan szükséges 76 helyett. A szavazáson a Smer és az SNS képviselői mellett csak a Sme rodina képviselői vettek részt.

A néhány perccel később tartott utolsó szavazáson, amely az ülés bezárásáról döntött, már 88 képviselő szavazott.

A Smer és az SNS kampánycsomagjának harmadik eleme, a sztrádadíj eltörlése már korábban megbukott, a kormány a szerdai rendkívüli ülésén visszavonta a javaslatot, amely egy nappal korábban a parlamentben ugyanúgy járt, mint a családi pótlékról szóló javaslat.

