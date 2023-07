Ez kicsit erős lesz: „magyarjaink” úgy kampányolnak, hogy abban alig van köszönet

Erősen indította a kampányát a Szövetség. Azonban akkor sem túloznánk, ha azt írnának, „erőssen”.

Fotó: olvasói felvétel

Kezdhetjük azzal, hogy a nulladik lépésben a bizonyos szubkultúrákban a Szövetség „sztárjelöltjeként” kezelt Gyimesi György lazán megkérdőjelezte a párt egyik fontos határozatának érvényességét, pedig az arról szólt, hogy Forró Krisztiánék fityiszt mutatnak Robert Fico Smerjének. Ez még nem teljesen lefutott ügy, a „szivarfüstös hátsó szobákban” talán már gyűjtik a szavakat arra, mi ez a trollkodás. De lépjünk tovább. Csütörtökön az is kiderült, valami érthetetlen ok miatt egy olyan jelöltje is akadt a magyar pártnak, amelyik istenigazából egy másik mozgalom színeiben szeretne indulni a választásokon, (Az is felmerült, hogy valakik aláírást hamisítottak, de még a feltételezés is sértő lehet, úgyhogy ezt hagyjuk is.)

Ma meg Nagykürtös környékéről egy olyan óriásplakátról érkezett a szerkesztőségünkbe felvétel, ahol a Szövetségnél az előkelő 5. helyen szereplő jelölt azt rakja a kirakatba, hogy nem ismeri eléggé a szlovák nyelvtani szabályokat. Annyira nem, hogy szerinte - illetve Pál Attila, a Szövetség Híd platformja új elnökének csapata szerint - az „Együtt erősek vagyunk” szlogen szlovák megfelelője: „Spolu sme silný”. Így, „tvrüdé” ý-vel. Mintha magyarul azt állítanánk, hogy szövetségben erős vagyunk.

Az rendben van, hogy a párt elsősorban a hazai magyar szavazókra vadászik, és az arcaik csak mellékesen biggyesztik ki a fő üzeneteiket az állam nyelvén. De azért igazán akadhatna a „nagypolitika” felé kacsingató maradék Szövetség soraiban olyan személy, aki ellenőrizni tudná a közszemlére szánt jelmondatok helyességét. Hogy legalább ne süssön az igénytelenség arról a szervezetről, amelyik védeni szándékozik az érdekeinket a törvènyhozàsban. Amelyik ott erős - silný - képviseletre gyúr.

Sidó Árpád