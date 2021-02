Feltöltött kerettel vág neki a tavasznak a DAC – íme, az összes téli átigazolás a Fortuna Ligában

Ezen a héten véget ért a téli átigazolási időszak a Fortuna Ligában, cikkünkben pedig összegyűjtöttük, milyen játékosmozgások történtek a téli szünetben.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A tavaszra alaposan feltöltötte keretét a DAC, amely kapusposzton kívül szinte minden pozícióra szerzett régi vagy új játékost, de főként a hátsó szekció gyarapodott. Az argentin Luciano Vera a védelem jobb, a brazil Mateus Brunetti pedig a bal oldalára érkezett. Jól is jött az erősítés, hiszen Eric Davis kiesése nagy érvágás a sárga-kékek számára, Niklas Sommer pedig nem rendelkezik annyi meccstapasztalattal, hogy kezdőként segíteni tudja a csapatot. Az amerikai Creighton Braun a védelem közepén, valamint védekező középpályásként is megállja a helyét, a középpályás Bögi Ferenc pedig az ificsapattól érkezett. Szintén növeli a középpályások közti konkurenciaharcot a walesi Isaac Christie-Davies érkezése (kölcsönbe), Brahim Moumou pedig a somorjai farmcsapatból kiemelve kaphat lehetőséget. Az ősszel remek formában futballozott kölcsönben Nagymihályban Abdulrahman Taiwo, most pedig Bernd Storck vezetőedző abban bízhat, hogy a nigériai támadó tavasszal a DAC-ban is ugyanilyen teljesítményt fog majd nyújtani.

Ami a távozókat illeti: az ősszel szintén Nagymihályban futballozó Martin Bednár kölcsönszerződését a szezon végéig meghosszabbították, a felkészülés során két gólt szerző Zuberu Sharani pedig csatlakozott hozzá, szintén kölcsönbe. Vélhetően az ősszel remeklő Taiwót kell majd helyettesítenie. Vendégjátékosnak állt Matúš Malý és Andrej Fábry is: előbbi Senicán, utóbbi Szereden gyűjthet újabb játékperceket és meccstapasztalatokat. Elhagyta a DAC együttesét a tehetséges szélső, Jorge Méndez, aki családi okokra hivatkozva a szerződése felbontását kérte, hogy otthonában, Panamában folytathassa futballkarrierjét.

A címvédő és listavezető Slovan elég visszafogott volt a téli átigazolási időszakban, a meghatározó játékosok maradtak, csupán a szezon előtt az új Šporarnak kikiáltott Zan Medved távozott kölcsönbe. A csapat elsőszámú hálóőre, Dominik Greif is közel volt a váltáshoz, de végül nem lett belőle semmi. Illetve mégiscsak lett: a klub összerúgta a port a játékossal és az ügynökségével, a szurkolók pedig közellenségnek kiáltották ki Greifet.

A zsolnaiak sem voltak aktívak télen, csupán egy érkezőt és egy távozót tudnak felmutatni. Rózsahegyről két alapember távozott: a hórihorgas hálóőr, Matúš Macík Csehországban próbál szerencsét, míg az ősszel hat gólig jutó Almási László az orosz első ligában mutathatja meg, mit tud.

Egy volt DAC-játékos érkezett Nagyszombatba, egy volt DAC-játékos ugyaninnen távozott. A nyár óta csapat nélkül álló Kristián Koštrna a védelem jobb oldalát jött megerősíteni, míg Erik Pačinda visszatért a gyökerekhez – az egykori szövetségi kapitány, id. Ján Kozák hívó szavára igent mondva tavasszal már a második ligában szereplő kassaiakat erősíti majd.

A Michalovce elveszítette legjobb góllövőjét, a DAC-tól kölcsönkapott Abdulrahman Taiwót, de kapott is helyette egy másikat, Zuberu Sharanit. Az AS Trenčín leépített egy csomó létszámfeletti játékost, köztük a szebb napokat is megélt David Depetrist. A Senica főként kölcsönbe igazolt, az aranyosmarótiak csak vegetáltak télen, a szerediek viszont a fél csapatot kicserélték, akárcsak a Pohronie. A nyitraiak viszont teljesen átalakultak: új edző, új játékosok, új filozófia. A tél folyamán olyan labdarúgók távoztak, mint Timotej Záhumenský, Nikola Gatarić vagy az ősszel nyolc gólt szerző Michal Faško. Helyettük érkezett egy csomó, főként német labdarúgó. A megváltás azonban nem jön egyik napról a másikra: szombaton a nyitraiak kikaptak a sereghajtó Pohroniétól.



Téli átigazolások a Fortuna Ligában a Transfermarkt.com szerint:

FC DAC 1904

Érkezett:

Brahim Moumou (19, STK Šamorín), Luciano Vera (18, River Plate II), Mateus Brunetti (21, Figueirense FC), Isaac Christie-Davies (23, Banrsley FC – kölcsönbe), Creighton Braun (19, csapat nélkül), Bögi Ferenc (18, DAC U19), Abdulrahman Taiwo (22, Michalovce – kölcsönből vissza)

Távozott:

Matúš Malý (19, Senica – kölcsönbe), Andrej Fábry (23, Sereď – kölcsönbe), Zuberu Sharani (21, Michalovce – kölcsönbe), Jorge Mendez (19, Universitario)

ŠK Slovan Bratislava

Érkezett:

Denis Potoma (20, Sereď – kölcsönből vissza), Artem Sukhotskyi (28, Dinamo Minsk – kölcsönből vissza)

Távozott:

Boris Cmiljanic (24, FK Sarajevo), Denis Potoma (20, Sereď), Zan Medved (21, Wisla Krakow – kölcsönbe)

MŠK Žilina

Érkezett:

Tenton Yenne (20, Senica)

Távozott:

Martin Gamboš (22, Senica)

MFK Ružomberok

Érkezett:

Oliver Luterán (19, FK Poprad), Jakub Luka (17, Žilina U19)

Távozott:

Matúš Kmeť (20, AS Trenčín), Matúš Macík (27, Sigma Olomouc), Alex Holub (20, Liptovský Mikulás – kölcsönbe), Almási László (21, Akhmat Grozny – kölcsönbe)

FC Spartak Trnava

Érkezett:

Kristián Koštrna (27, csapat nélkül), Milan Ristovski (22, HNK Rijeka – kölcsönbe), Filip Twardzik (27, MFK Karvina), Dani Iglesias (25, HNK Rijeka – kölcsönbe), Dejan Trajkovski (28, csapat nélkül), Kristián Mihálek (20, FC Petržalka – kölcsönből vissza)

Távozott:

Dimitrios Konstantinidis (26, Olympiakos Nicosia), Erik Pačinda (31, FC Košice), Marek Václav (24, FC Košice), Birkir Valur Jónsson (22, HK Kópavogs – kölcsönből vissza)

MFK Zemplín Michalovce

Érkezett:

Takuto Oshima (Župčany – kölcsönbe), Zuberu Sharani (21, DAC – kölcsönbe)

Távozott:

Adam Griger (16, LASK), Christos Kountouriotis (23, csapat nélkül), Abdulrahman Taiwo (22, DAC – kölcsönből vissza)

AS Trenčín

Érkezett:

Matúš Kmeť (20, Ružomberok), Samuel Lavrinčík (19, Slovan U21), Adam Gaži (17, AS Trenčín U19), Ondrej Matejka (19, Púchov – kölcsönből vissza), Martin Petro (20, Púchov – kölcsönből vissza)

Távozott:

Marian Pisoja (20, Púchov), David Depetris (32, Savoia), Denis Chudý (21, Dubnica – kölcsönbe), David Machara (20, Komárom – kölcsönbe), Oleksandr Voytyuk (20, Stropkov), Emeka Umeh (21, csapat nélkül), Paulo Junior (20, csapat nélkül), Tomislav Knezevic (21, csapat nélkül), Abubakar Ghali (20, MFM FC – kölcsönből vissza)

FC ViOn Zlaté Moravce

Érkezett:

Marek Švec (17, DAC U19)

Távozott:

Vladimir Tkáč (22, csapat nélkül)

ŠKF Sereď

Érkezett:

Ondrej Machuca (24, Jiskra Rymarov), Iman Salimi (24, Tractor), Samuel Prachar (17, Podbrezová U19), Mario Kvesic (18, FK Prepere – kölcsönbe), Tilen Mlakar (25, FC Koper), Andrej Fábry (23, DAC – kölcsönbe), Dani Espinar (25, Vélez FC), Alexander Tóth (19, Slovan U21), Denis Potoma (20, Slovan), Stanislav Danko (26, csapat nélkül), Mészáros András (24, Csíkszereda – kölcsönből vissza)

Távozott:

Beom-geun Bae (27, Negeri Sembilan), Filip Pankaričan (27, Gudja United FC), Tidiane Ba (27, FC Nitra), Mészáros András (24, Csíkszereda), Jasmin Celikovic (22, HNK Rijeka – kölcsönből vissza), Kruno Basic (21, Dinamo Zagreb II – kölcsönből vissza), Álvaro Pereira (35, csapat nélkül), Filip Duranski (29, csapat nélkül), Bankole Adekuoroye (24, csapat nélkül), Carlos Ibargüen (25, csapat nélkül), Denis Potoma (20, Slovan – kölcsönből vissza), Aleksandar Vucenovic (23, csapat nélkül)

FK Senica

Érkezett:

David Guba (29, MFK Karvina), Martina Gamboš (22, MŠK Žilina), Boris Turčák (27, FC Petržalka), Gabriel Hornyák (18, Slovan U19 – kölcsönbe), Matúš Malý (19, DAC – kölcsönbe), Vladimir Majdan (21, Žilina B – kölcsönbe), Olivier Vliegen (21, Slovan Liberec – kölcsönbe), Maksym Kulish (21, csapat nélkül)

Távozott:

Kristián Lukáčik (22, Banská Bystrica), Tenton Yenne (20, MŠK Žilina), Samson Akinyoola (20, Caracas FC), Maksym Kulish (21, FK Minaj), Filip Maksic (21, OFK Beograd), Nói Snaehólm Ólafsson (26, csapat nélkül)

FK Pohronie

Érkezett:

Elie N'Zeyi (23, csapat nélkül), Libor Hrdlička (35, MFK Karvina), Samuel Jenát (19, FC Petržalka), Andrej Štrba (22, Liptovský Mikuláš), Martin Adamec (22, FC Nitra), Petr Galuška (24, MFK Karvina), Willie Britto (24, FC Zürich – kölcsönbe), Ondrej Chveja (22, Baník Ostrava), Adler Da Silva (22, Stade Nyonnais – kölcsönbe), Ladji Malle (19, AS Bamako), Thomas Heurtaux (32, csapat nélkül)

Távozott:

Patrik Abrahám (29, Komárom), Viktor Vondryska (19, FC Petržalka), Ivan Audino (29, Sliema Wanderers), Dominik Daniš (19, Omaha Mavericks), Michal Obročník (29, FC Petržalka), Peter Chribík (22, FC Nitra), Martin Repiský (20, Slavoj Trebišov – kölcsönbe), Patrik Jacko (28, csapat nélkül), Erik Kramár (19, csapat nélkül), Kojo Matic (25, csapat nélkül), Bonfils-Caleb Bimenyimana (23, RFS – kölcsönből vissza)

FC Nitra

Érkezett:

Ariel Harush (32, Hapoel Beer Sheva), Oliver Bias (19, Optik Rathenow), Peter Chribík (22, Pohronie), Sinan Kurt (24, SV Straelen), Mészáros Ádám (27, Marcelháza), Erik Jendrišek (34, Volos NPS), Tidiane Ba (27, Sereď), Ekin Celebi (20, Nürnberg II), Ole Käuper (24, Werder Bremen II – kölcsönbe), Eroll Zejnullahu (26, csapat nélkül), Benjamin Kindsvater (27, csapat nélkül), Kilian Pagliuca (24, csapat nélkül), Ramzi Ferjani (19, csapat nélkül), Ján Ferleták (17, Nitra U19), Yanni Regäsel (24, csapat nélkül), Tomáš Hambálek (19, csapat nélkül)

Távozott:

Oliver Podhorin (28, Resovia), Michal Faško (26, Slovan Liberec), Nikola Gatarić (28, Ermis Aradippou), Timotej Záhumenský (25, Zbrojovka Brno), Ariel Harush (32, Heerenveen), Martin Adamec (22, Pohronie), Daniel (22, Novorizontino – kölcsönből vissza), Matúš Kuník (23, csapat nélkül), Bonilha (24, csapat nélkül), Matteo Olivero (20, csapat nélkül), Daniel Magda (23, Podbrezová – kölcsönből vissza)



(tt)