Filip Mónika szerint iskolát nem akarnak bezárni, de motiválnák az önkéntes összeolvadást

Még egy-két évig biztosan nem kell iskolabezárástól tartani, az oktatási minisztériumban csak most kezdenek gondolkodni az iskolahálózat – köztük a nemzetiségi iskolák hálózatának az – optimalizációjáról. A megvalósításba be akarják vonni a magyar szakembereket és a magyar pártok képviselőit is. Filip Mónika (SaS) államtitkár szerint az iskolákat nem kényszeríteni, hanem motiválni akarják.