Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter csütörtöki sajtótájékoztatón bejelentette, Hamran István lesz az ideiglenesen megbízott országos rendőrfőkapitány.

Hamran István (Fotó: TASR)

Ahogy arról beszámoltunk, Peter Kovařík országos rendőrfőkapitány augusztus végén lemondott posztjáról az ellene folyó ügyészségi eljárás miatt, ő azonban kitart amellett, hogy nem vétett hibát, és jogosan állította le egy a rendőrség belső ellenőrzése által elindított letartóztatási akciót. Éppen emiatt indított ellene nyomozást az ügyészség, szeptember 15-ig marad a posztján.

Az Aktuality hírportálnak adott interjúban a belügyminiszter korábban elmondta, maga szeretné kiválasztani a távozó Peter Kovařík utódját.

Végül nem Kovařík helyettesére, Jana Maškarovára, hanem a Lynx Commando nevű különleges rendőri alakulat vezetőjére, Hamran Istvánra esett a választása, aki szeptember 16-án veszi át a pozíciót.

„Számomra az a fontos, hogy a fellépésével megőrizzük a folytonosságot” – jelentette ki a belügyminiszter, majd rámutatott a rendőrség készülő reformjára, ahogy a rendőrség dologi és technikai ellátásával összefüggő feladatokra is. Megjegyezte, öt személy közül választotta ki Hamrant.

Hamran István megköszönte a belügyminiszternek a bizalmat. „Igyekszem maradéktalanul megfelelni minden, ezzel a funkcióval összefüggő elvárásának” – emelte ki.

A rendes versenyvizsgát a funkció megszűnése utáni 30 napon belül kell meghirdetni. Mikulec hangsúlyozta: igyekeznek minél előbb elindítani az országos rendőrkapitány választásának új szabályaival kapcsolatos törvényalkotási folyamatot. „Úgy, hogy eszerint működhessünk” – tette hozzá.

A komáromi Hamran István annak idején indult is a főrendőri pozícióért. A meghallgatásán Hamran emlékeztetett, hogy a rendőrség vizsgálótisztjeinek és nyomozóinak a rendőrkapitány legmagasabb szintű támogatását kell élvezniük, hogy kizárólag a munkájukra összpontosíthassanak, még a nagy hatalmú vezetők elleni vizsgálatkor is. Úgy látja, hogy most annak lehetünk tanúi, hogy lehetőséget kaptak a frisslevegő-vételre.

Kérdezték a szélsőségességről is, és elmondta, szerinte ez a terrorizmushoz vezető út első állomása, ami megjelenik a közösségi oldalakon és a gyerekeket, fiatalokat is támadja. Rendőrkapitányként szeretne egy extrémizmussal foglalkozó főosztályt kialakítani, azt viszont nem tudja elképzelni, hogy ennek a problémakörnek az eseteit más-más rendőrségi részleg vizsgálja. Kijelentette, a szélsőséges esetekkel az ország legelitebb alakulata, nevezetesen az általa vezetett Lynx Commando kellene foglalkozzon.

Az érvényben lévő törvény szerint az országos rendőrfőkapitányt a belügyminiszter nevezi ki, amennyiben teljesíti a versenyvizsga követelményeit a szakbizottság előtt, és a parlament védelmi bizottsága a nyilvános meghallgatás után javasolja őt erre a pozícióra. A megbízatási ideje 4 évig tart.



(TASR/parameter)