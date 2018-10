Hiába van rács mögött, Kočner a tévén keresztül is figyelheti a nyomozás fejleményeit

Kočnert október közepén Leopoldovról Cseklészre (Bernolákovo) szállították, ahol a rendőrség átkutatta a vállalkozó házát. Kočner ugyan a házkutatás alatt egy rendőrautóban ücsörgött, mégis sok információ a birtokába juthatott.

A maffialistás vállalkozónak ugyanis lehetősége van, hogy a rács mögött tévét nézzen, rádiót hallgasson, de napilapot is olvashat. „A gyanúsítottak a cellájukban saját költségekre használhatnak rádiót és televíziót is. A saját készülékeknek teljesíteniük kell a biztonsági előírásokat, és nem rendelkezhetnek olyan kiegészítőkkel, amelyek lehetővé teszik az információ tiltott áramlását“ – magyarázta Adrián Baláž, az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar (ZVJS) szóvivője.

Az viszont nem jelenthető ki biztosra, hogy Kočner is él ezekkel a lehetőségekkel, ugyanis a rendészet nem ad ki információkat a vizsgálati fogságban lévő gyanúsítottakról. Az Aktuality ezért a vállalkozó ügyvédjéhez fordult, aki először azt válaszolta, hogy megkérdi ügyfelétől, van-e tévéje a cellájában. Később azonban Martin Pohovej kijelentette: a kérdéssel kapcsolatban nem adnak tájékoztatást.

A tévézést és rádiózást illetően a gyanúsítottaknak be kell tartaniuk bizonyos korlátozásokat. Például a készülékeket csak akkor csatlakoztathatják a konnektorhoz, ha azt a börtönigazgató engedélyezi, de a villanyfogyasztás költségeit is meg kell téríteniük. Emellett a gyanúsítottak csak megadott időben nézhetnek televíziót vagy hallgathatnak rádiót. A leopoldovi börtön azokban az időintervallumokban is engedélyezi a tévénézést, amikor az egyes csatornák híradókat sugároznak.

Kočnert jelenleg négy dologgal gyanúsítják:

- Váltóhamisítás a Markízával szemben 69 millió euró értékben - Törvénytelen ÁFA-visszaigénylés hotelátruházás kapcsán 8,3 millió euró értékben - A Gatex cégnél történt 700 ezer eurós sikkasztás - Törvénytelen adóvisszaigénylés a Five Star Residence komplexumbeli lakások kapcsán

A vállalkozó nevét azonban már emlegették Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolásával kapcsolatban is, viszont egyelőre ebben az ügyben nem gyanúsították meg. A gyilkosság egyik gyanúsítottja, Andruskó Zoltán egy kihallgatáson azt vallotta, hogy az újságíró megölését Kočner rendelte meg Alena Zsuzsován keresztül.

A rendőrség és az ügyészség szüntelenül arra kéri a médiát, hogy ne közöljenek olyan információkat, amelyekkel megnehezítenék a nyomozást. Így tettek azt követően is, hogy megjelentek az információk, amelyek szerint az elkövetők Magyarországról szerezhették be a gyilkos fegyvert.

