Holényi vétói kiverik a biztosítékot Nagymegyeren

Az okiratot a bérlakásokról szóló általánosan kötelező érvényű városi rendelet tartalmazza, és egy olyan dokumentumról van szó, amit a bérlőknek kell bebiztosítaniuk, mert a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hozzávetőlegesen 100 euróba kerül, és azt hivatott garantálni, hogy a nem fizető lakó kiköltöztetése nem fog évekig, egy bírósági per végeztéig elhúzódni.

Holényi Gergő polgármester ennek a közjegyzői okiratnak a beiktatását korábban azzal indokolta, hogy a város előző vezetésétől örököltek egy kb. 70-80 ezer eurós, nehezen vagy egyáltalán nem behajtható tartozást a városi bérlakásokban élő, de nem fizető polgárokon keresztül, akiket ráadásul kilakoltatni is bonyolult.

Ezzel kapcsolatban kissé kétes körülmények kerültek napvilágra az áprilisi plénumon, egy lakos ugyanis emlékeztetett, hogy január végén ugyan megszavazta a testület a közjegyzői okiratot is tartalmazó rendeletet, az viszont csak tizenöt nappal később lépett hatályba, az idei évtől érvényes bérleti szerződéseket viszont már annak hatálya előtti, február eleji dátummal akarta aláíratni a város. Egy másik lakos pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az Alkotmánybíróság korábban már kimondta, hogy ilyen közjegyzői okiratot csak akkor lehet aláíratni a bérlővel, amikor már létezik a tartozás, a megyeriek esetében ezt viszont mindenkinek kötelező az új szerződés megkötésénél.

Vajai György

Az egyik májusi testületi ülés előtt Varga Albin független képviselő nyújtott be egy javaslatot a rendelet olyan módosítására, hogy a közjegyzői okiratot szüntessék meg. A rendeletet kifüggesztette a városi hivatal faliújságára, viszont a hivatalvezető, Vajai György azt onnan levette. A plénumon Holényi ezt azzal indokolta, hogy a javaslat nem volt az előírásoknak megfelelően beiktatva, emiatt ő utasította Vajait. Varga közlése szerint viszont arról, hogy a javaslat lekerült a faliújságról, nem tájékoztatták az annak benyújtását aláíró képviselők egyikét sem.

Varga Albin az okirat eltörlésére irányuló javaslatát aztán újra benyújtotta a júniusi plénumra, a 12 jelenlévő képviselőből pedig azt 9 támogatta. A városi rendeletek elfogadásához a testület háromötödös többségének támogatására van szükség, ami itt adott volt, Holényi viszont ezt a határozatot, valamint négy másikat ugyanarról az ülésről megvétózott.

Balázs Péter független képviselő ezt követően közölte, hogy a városi rendeletet érintő vétó miatt az ügyészséghez fordult, érvelése szerint ugyanis városi rendeletet nem vétózhat meg a polgármester, ugyanis azt olyan többséggel szükséges jóváhagyni, mint amekkora megtöri a vétót. Július végére éppen ő és Varga Albin voltak azok, akik kezdeményezték a rendkívüli testületi ülés összehívását, hogy megtörjék a polgármesteri vétókat.

Balázs Péter

A közjegyzői okirat kapcsán ismét élénk vita alakult ki a képviselők és a polgármester között.

Balázs Péter felolvasott egy jogi szakvéleményt, mely többek között arra mutatott rá, hogy a közjegyzői okirat sem segíti a bérlők tartozásának behajtását. Holényi ellenben azzal érvelt, hogy szerinte a képviselők rosszul értelmezik a szakvéleményt, mivel az okirat nem is erre irányul, hanem arra, hogy ha három hónapig nem fizet a bérlő, akkor megszűnik a bérleti szerződése, és nem halmozódik tovább a tartozása, mert kiköltöztethetik. A polgár pedig ezután bírósághoz fordulhat.

Holényi felhívta a figyelmet arra is, hogy mintegy 50 bérlő már aláírta a közjegyzői okiratot, 28 pedig még nem, közülük 20-nak van tartozása és mindössze 8-an vannak olyanok, akiknek nincsen elmaradása és nem voltak hajlandók az okiratot aláírni. Többen ugyanis attól tartanak, hogy hiába fizetik rendesen a bérletet évek óta, ha valamiért rossz anyagi helyzetbe kerülnek, a közjegyzői okirat aláírásával az utcára kerülhetnek.

Holényi viszont ezekre a felvetésekre úgy reagált, hogy a többlépcsős lakhatási modell keretén belül működő bérlakásrendszerben az olyan lakók számára, akik egyébként rendesen fizettek, de például elveszítették a munkájukat, fel tudnak ajánlani kisebb, alacsonyabb komfortú és költségű lakást.

„A városnak lehetősége van a rászoruló családokon segíteni” – szögezte le.

A képviselők közül akadtak, akik erre értetlenséggel reagáltak, mégpedig abból kifolyólag, hogy városi bérlakásra sokaknak évekig kell várniuk.

Értetlenséget váltott ki Holényi azon érve is a közjegyzői okirat mellett, hogy az a fizetők védelmét is szolgálja, de ezt azzal indokolta, hogy amennyiben a nem fizetők tartozása halmozódik, úgy a kisebb javításokra szánt illeték esetében is hiány keletkezik, ami már a fizetőket is érinti.

A rendelet módosításának vétóját végül a képviselők megtörték, ergo most ismét az lép érvénybe, hogy a rendeletből kikerül a közjegyzői okiratra vonatkozó feltétel.

Varga Albin

A többi javaslat vétója leginkább értetlenséget váltott ki a képviselőkből. Köztük volt egy magánfelajánlás, egy defibrillátor a városi rendőrség részére, és Varga Albin javasolta azt elfogadni, amit a képviselők jóvá is hagytak júniusban. Holényi viszont az érvelése szerint ezt azért vétózta meg, mert az ő hatásköre erről dönteni, nem pedig a képviselőké. A júliusi rendkívüli ülésen ugyan megtörték ennek a vétóját is, csakhogy az illető addigra odaajándékozta a defibrillátort a dunaszerdahelyi városi rendőröknek.

Néveri Sándor (MKP) egyébként felhívta a polgármester figyelmét, hogy vétózni csak abban az esetben lehet a törvény szerint, ha a polgármester úgy látja, hogy a testület által elfogadott határozat törvénybe ütköző vagy egyértelműen kedvezőtlen helyzetbe hozza a várost. Holényi azonban több esetben csupán feleslegesnek tartott egy határozatot.

Nem ez volt az első eset, hogy javaslatokat vétózott meg – sőt – a március 27-i testületi ülést úgy ahogy van, megvétózta. Akkor azzal érvelt, hogy a programot törvénytelenül hagyták jóvá. Néhány nappal később pedig a következő ülésen történt az ominózus eset, amikor Holényi faképnél hagyta az ülés közepén a képviselőket.

(SzT)