Horvátországban lógatja a lábát, ezért majd később hallgatják ki online a bűnbandatagot a speciális ügyész ügyében

Folytatódik az egykori speciális ügyész bírósági ügye. A Legfelsőbb Bíróság a minap utasította el a korrupcióval vádolt Dušan Kováčik panaszát, így egy ideig még rács mögött marad.

Fotó: TASR

A tárgyalás pénteki napján a Takáč-féle bűnbandához tartozó Matej Zemant is kihallgatták volna, de ő jelenleg külföldön tartózkodik. Ezért majd videókonferencia segítségével faggatják ki egy későbbi időpotban. Zeman ellen tanúvallomások manipulálása ügyében indult eljárás, és pár napja őrizetbe vették a horvát hatóságok, mostanra azonban szabadon is engedték. Közben a balkáni országban politikai menedékjogért is folyamodott.

Kováčik ellen bűnszervezet alapítása, fenntartása és támogatása, valamint egyéb bűncselekmények miatt emeltek vádat és pozsonyi Takáč-bűnbanda segítésével is gyanúsítják. Meggyanúsításának köze lehet egy megvesztegetéshez annak kapcsán, ahogyan az ügyészség eljárt a Takáč-klán legutóbbi vezetője, Ľubomír Kudlička 2017-es szabadlábra helyezésekor.

Az eljárást szorgosan követi az ellenzéki Robert Fico is. Augusztus közepén a Smer-SD elnöke meg is jelent az egykori speciális ügyész ügyének tárgyalásán.

(DenníkN/TASR)