Így reagáltak a politikusok Kočner és Zsuzsová felmentésére

Csaknem az összes szlovákiai politikus megdöbbent a bíróság szenátusának döntése kapcsán, amelynek értelmében Marian Kočnert és Alena Zsuzsovát felmentették a Kuciak-gyilkosság vádja alól.

„Úgy tűnik, hogy a gyilkosság eddigi evidens gépezetei ki akarnak csúszni az igazságszolgáltatás karmai közül... bízzunk abban, hogy az igazság mindkettőjükre várni fog” – írta közösségi oldalán Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő, és egyúttal a borítóképét is feketére változtatta a Facebookon.

Boris Kollár (Sme rodina), a parlament elnöke szerint csak remélhetjük,hogy a bírók a bizonyítékok és tények alapján döntöttek. "Tekintettel a bíróságok állapotára, nem marad más lehetőségünk, mint remélni, hogy a bírók a rendelkezésükre álló bizonyítékok és tények alapján hozták meg az ítéletet, nem pedig valami más alapján" - mondta a TASR hírügynökségnek.

A korábbi kormányfő Peter Pellegrini pártja, a Hlas szerint a demokratikus országokban az egyetlen módja az igazságosság elérésének a bíróságok döntésének tiszteletben tartása.

Ha Pellegrini pártja szerint az ügyészség meg van győződve arról, hogy elegendő bizonyítékot szolgáltatott a bíróság által ma felmentett vádlottakkal kapcsolatban, a szlovák jogrend lehetőséget ad nekik jogi véleményük megvédésére.

„Elkerülhetetlen, hogy egy ilyen társadalmilag érzékeny ügyben ne legyen kétség a bíróság ítéletével kapcsolatban, ezért a Hlas nagyon figyelmesen fogja figyelemmel kísérni az ügy körüli további fejleményeket” – írta a párt közleményében.

Veronika Remišová, a Za ľudí elnöke szerint a mai ítélet növeli az igazságszolgáltatással kapcsolatos kétségeket az emberekben.

„A bíróság döntése Marian Kočner és társai ügyében Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolásával kapcsolatban újabb szakaszt nyit az igazságszolgáltatásért folytatott harcban Szlovákiában“ – írta a régiófejlesztésért és beruházásokért felelős miniszterelnök-helyettes a közösségi oldalán.

"Megdöbbentő csapás az emberek igazságérzetére! Ma a Specializált Büntetőbíróság a Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolásának ügyében az elkövetőket ugyan elítélte, de a vád által a gyilkosság megbízóiként megnevezett gyanúsítottakat felmentette. Bár a bírósági döntés Marián Kočner és Alena Zsuzsová vonatkozásában nem a bűncselekmény elkövetésének hiányát állapította meg, hanem „csak" a bűncselekmény bizonyítottságának hiányát, a döntés így is sokkolóan hat a társadalomra. Az utóbbi hónapban voltak már sajtóhírek arról, hogy a vádhatóság munkája, az előterjesztett bizonyítékok minősége néhány pontban megkérdőjelezhető. Nyilván azt sem lehet kizárni, hogy még egy ennél is súlyosabb dologról van szó, amikor nem a bizonyítottságon, nem az ügyész munkáján, hanem a szenátus egyes bírái hozzáállásán bukott el az igazságos ítélet. Legyen bárhogy is, az emberek végre szeretnének bízni abban, hogy az igazságszolgáltási rendszerünk képes megtisztulni és kizárólag az igazságot, az alapvető erkölcsöt és a jogot szolgáni. A mai bírósági döntés sajnos nem újraépíti, hanem tovább rombolja ezt a bizalmat. Egyelőre marad a mélységes megdöbbenés" - írta az MKP sajtóközleményében.

Az MKP szerint azonban a küzdelemnek még távolról sincs vége. "Fellebbezés várható, a Legfelsőbb Bíróságon a sor, és közben az új politikai vezetésnek továbbra is mindent meg kell tennie az igazságszolgáltatási rendszer teljes megtisztításáért, működőképessebbé tételéért. Folytatás következik. A két ártatlan élet kioltásáért felelős minden bűnösnek bűnhődnie kell!" - hangsúlyozzák.

"Mindannyian bíztunk abban, hogy a mai napon végleges ítélet születik Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolásának ügyében. Sokkolt a hír, de nincs más lehetőségem, tiszteletben kell tartanom a bíróság döntését és bízni abban, hogy ha a vártnál tovább is fog tartani, elítélik a bűnösöket. Őszintén együttérzek Ján és Martina szüleivel" - írta közösségi oldalán Sólymos László, a Híd elnöke.

"Miután az egész ország elolvashatta, miket írogatott egymásnak Kočner és Zsuzsová, hogyan készítették elő a Kuciak-gyilkosságot, hogyan manipulálták a bíróságot és az ügyészséget, a Specializált Büntetőbíróság képes volt felmenteni ezt a két bűnözőt! Ez az utóbbi évek legbotrányosabb bírósági ítélete, pedig volt már jópár korábban is" - olvasható az Összefogás sajtóközleményében.

"Ma nem csak arról döntöttek, hogy két ártatlan ember életének kioltásáért nem jár büntetés, de az igazságszolgáltatásról is. Akinek eddig még voltak illúziói a bíróságok állapotáról, ma el kellett, hogy vessze" - véli Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke.

"A jelenlegi kormány arra kapta a legnagyobb felhatalmazást, hogy leszámoljon az éveken keresztül épített maffiaállammal. A mai bírósági döntésre a kormánytöbbség értelemszerűen nem lehet hatással, arra viszont van nagyon is konkrét ráhatása, hogy mit tesz ezzel a diszfunkcionális igazságszolgáltatással" - zárul a sajtóközlemény.

