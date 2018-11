Íme, a Galántai járás faluinak képviselői (I.)

Alsóhatár

Választásra jogosultak: 306 / Részvételi arány: 25,81%

Dora Ferenc (Híd) – az eddigi polgármester volt az egyedüli induló

Képviselők: 4 Híd: Dora Nikolas, Gyalog Štefan, Gyalogová Eva, Szépeová Estera. 1 MKP: Culinka Ladislav.

Itt nem volt kérdés, hogy ki jut az önkormányzatba, hiszen csak öten indultak. Gyalog Štefan és Szépeová Estera új tagjai a testületnek.

Alsószeli

1749 / 43,16%

Kovács Lajos (MKP) – az eddigi polgármester volt az egyedüli induló

Képviselők: 8 MKP: Ing. Škúci Richard, Mgr. Berényi József, Ing. Szabados Zsolt, Francisti László, Seres Pál, MVDr. Pleva László, Mgr. Zsalkovics Ildikó, MUDr. Katona Ferenc. 1 Híd: Nagy Monika.

Még tovább erősödött az MKP-fölénye a faluban. Seres Pál és Katona Ferenc most kerültek be a testületbe, a többiek már képviselők voltak eddig is.

Dunajánosháza

404 / 72,27%

Čechovič Jozef (független) – 182 (új polgármester, Ľudovít Dubaň nem indult)

Kopec Pavol (független) – 109

Tanko Zoltán (Národná koalícia – visszalépett)

Képviselők: 5 független: Minárik Marián, Mgr. Takáčová Zuzana, Botka Marek, Némethová Barbora, Ing. Szabo Marek.

A leköszönő Ľudovít Dubaň polgármester helyét a 45 éves Čechovič Jozef veszi át. A testületet illetően Tanko Zoltán visszalépett, Horváthová Nora pedig nem került be, így annak 5 teljesen új tagja lett.

Feketenyék

1162 / 62,30%

Csady Zsuzsanna (Híd) – az eddigi polgármester volt az egyedüli induló

Képviselők: 5 Híd: Tóth Erzsébet, Oros Zsolt, Manczal Erika, Tumma Marian, Nagy Roland. 2 független: Deák Gašpar, Ing. Szalonnás Alexander.

Hiába indult teljes listával az MKP, nem jutott be egyetlen képviselőjük sem. Nagy Roland és Szalonnás Alexander új tagként kerül a testületbe.

Felsőszeli

2670 / 31,83%

Dobosy Pál (Híd) – az eddigi polgármester volt az egyedüli induló

Képviselők: 6 MKP: Mgr. Molnár Imrich, Deák Erika, Czinege Zsolt, Papp Peter, Mgr. Kontár Ronald M. Phil., Ing. Perleczký Pál. 4 független: Ing. Tánczos Zoltán PhD., Györgyiová Helena, Lóci Miroslav, Mgr. Filová Ivana. 1 Híd: Ing. Vanko Norbert PhD.

A képviselő-testületben egyetlen változás történik, a már nem induló Jobbágy Viola helyét Lóci Miroslav foglalja el.

Hidaskürt

1381 / 45,47%

Rózsár Tibor (független) – az eddigi polgármester volt az egyedüli induló

Képviselők: 5 MKP: Szabó Dionýz, Cservenka Levente, Takács Tamás, Klabuzai Tibor, JUDr. Klabuzai Andrea PhD. 2 független: Mgr. Buriánová Melinda, Kutrucz László.

Eggyel növelte képviselői számát az MKP az önkormányzatban, Takács Tamás az új testületi tag, a többiek, a függetlenekkel együtt már eddig is tevékenykedtek képviselőként.

Jóka

3365 / 54,76%

Kiš Gabriel (független) – 802 (új polgármester, Farkas Imre nem indult)

Véghová Rita (független) – 643

Szüllő Attila (Híd) – 300

Görföl Imre (független) – 64

Képviselők: 6 független: Mgr. Hakszer Richard, Török Peter, Kovács Jozef,Bc. Bánocký Maroš, Mgr. Letuseková Denisa, Mgr. Laurič Ivan. 5 MKP: Mgr. Deák Zoltán, Bohony Štefan, Molnár František, Budai Igor, Ing. Ruman Tomáš.

Kiš Gabriel négy éve a legtöbb karikát gyűjtötte képviselőként, Farkas Imre akkori ellenfele, Szüllő Attila viszont most sem járt sikerrel, sem a helyi községi hivatalt vezető Végh Rita. Kiš a képviselő-testületbe első helyen jutott volna be most is, helyettese Ruman Tomáš lesz. Szüllő Attila eddig képviselő volt, most viszont ezen a listán nem indult, így a továbbiakban nem lesz, ahogy egy másik polgármesterjelölt, Görföl Imre sem, aki pedig nem kapott ehhez elég szavazatot. Kovács Józsefen, Deák Zoltánon és Budai Igoron kívül mindenki új lesz a testületben.

Királyrév

917 / 46,78%

Agócs Gergely (MKP) – 375 (új polgármester, Racskó Pál nem indult)

Pivko Róbert (Híd) - 41

Képviselők: 6 MKP: Schnábelt Szitás Karolína, Kubiček Éva, Farkas zsolt, Sárkány Imre, Tončko Norbert, Keller Alexander. 1 független: Kilácsko Zsolt.

Agócs Gergely az egyetlen tagja az önkormányzatnak, aki már eddig is dolgozott, mostanáig képviselőként. A többiek mind újak, az eddigi képviselők ugyanis nem indultak újra.

Kismácséd

504 / 54,16%

Hontvári Ferenc (MKP, Híd) – 195 (eddigi polgármester)

Struhár Ján (független) - 75

Képviselők: 5 MKP: Babóš Marek, Popluhár Lýdia, Katona István, Mészáros Károly, Oravec Attila. 1 Híd: Miklos Ján. 1 független: Búranová Bernadeta.

Az MKP-s képviselők eddig is tagjai voltak a testületnek, a többiek újoncok.

Nagyfödémes

3768 / 63,25%

Gőgh Ferenc (MKP, Híd, OľaNO, SaS) – 1300 (eddigi polgármester)

Halász Jozef (független) – 1051

Képviselők: 8 független: Sercel Kristián, Csemez Tibor, Danišová Ildikó, Hanzel Ľudovít, Máriš Zoltán, Lipták Kristián, Winklerová Ingrid, Száraz Pál. 3 MKP: Bózsing Katalin, Lencsés Zoltán, Bicsan Sztraka Rita.

Száraz Pál elsőre nem jutott be a testületbe, csak miután Aponyi Iveta a választási eredmények kihirdetését követően visszalépett a képviselő-jelöltségtől. A testület új tagjai Lencsés Zoltán és Bicsan Sztraka Rita.

(SzT)