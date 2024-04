JÁRÁSI ADATOK: Dunaszerdahelyen Pellegrini és Korčok is többeket mozgatott meg elnökjelöltként, mint Hájos polgármesterként

A Dunaszerdahelyi járásban az elnökválasztás második fordulójában Peter Pellegrini 51 településen, közülük három városban, Ivan Korčok pedig 16 településen, azon belül egy városban tudott győzni. Korčok esetében ez nem túl nagy változás az első fordulóhoz, amikor 19 településen (1 város) nyert, Pellegrini viszont csupán 3 falut nyert mega az első körben. Az alábbiakban összehasonlítjuk, hogyan alakultak az eredmények az egyes fordulókban.

Illusztrációs felvételek a Dunaszerdahelyi járásból a hétvégéről - Cséfalvay Á. András

A Dunaszerdahelyi járásban, mint azt már korábban megírtuk, az országoshoz hasonlóan alakult a két jelölt közti szavazatmegoszlás, Peter Pellegrini 53,6%-kal nyert, az első fordulóhoz képest megtriplázta rá leadott szavazatok számát, míg Ivan Korčoknak kevesebb mint kétszeresét sikerült behúznia.

Dunaszerdahelyi járás:

Részvételi arány: 44 % | 45 671

Peter Pellegrini: 53.6 % | 24 257

Ivan Korčok: 46.4 % | 20 964

Az első fordulóban:

Részvételi arány: 36,34% | 37 990

Forró Krisztián – 12 917 | 34,19%

Ivan Korčok – 12 376 | 32,76%

Peter Pellegrini – 8 292 | 21,95%

VÁROSOK

A városokban nem született komolyabb meglepetés, ugyanakkor például Dunaszerdahelyen az sem állítható, hogy a magyarok támogatása egyértelműen Peter Pellegrinit segítette. Itt ugyanis a második fordulóban mindkét jelöltnek nagy számban sikerült újabb szavazókat mozgósítania. Az elsőben Forró Krisztián (2161) alig több mint száz szavazattal előzte meg Ivan Korčokot (2048), Peter Pellegrini pedig mintegy 700-zal maradt le (1334) tőlük.

A második fordulóban Peter Pellegrini győzni tudott, a rá leadott szavazatok száma pedig csaknem elérte a négyezret (3957), ami közel háromszor annyi, ám Ivan Korčoknak is csaknem sikerült dupláznia (3722) az első körhöz képest.

Ezek egyébként nagyon magas szavazatszámok Dunaszerdahelyen, ha figyelembe vesszük, hogy másfél évvel ezelőtt a helyhatósági választásokon Hájos Zoltán 3018 szavazatot szerzett polgármesterjelöltként. A két elnökjelölt a második fordulóban tehát külön-külön is jóval több embert tudott szavazásra bírni.

Somorján és Nagymegyeren sem született meglepetés a második fordulóban, ám mindkét város más-más jelöltet vallott magáénak, és ezt már az első fordulós eredmények is tükrözték. Az is elmondható szintén, hogy a választási kedv magasabb volt, mint az első körben. Pellegrininek Somorján és Nagymegyeren is jobban sikerült a mozgósítás, előbbi városban azonban Korósítás, előbbi városban azonban Korčoknak akkora volt az előnye az első körből, hogy ellenfelének azt nem sikerült ledolgoznia (Korčok 1000-rel, Pellegrini 1500-zal több szavazatot szerzett, mint az első fordulóban). Nagymegyeren jóval nagyobb különbséggel nyert viszont Peter Pellegrini. A második fordulós két jelölt egyébként az első körben együtt több szavazatot kapott, mint Forró Krisztián, a második fordulóban pedig súlyos számokat produkáltak. Pellegrini több mint 1400 szavazatot kapott, ami ez esetben is azt jelenti, hogy többet, mint Soóky Marián, a város polgármestere 2022 őszén. Ivan Korčok hiába duplázta meg szavazói számát a városban, még így is csak feleannyit (762) szerzett, mint ellenfele.

A nagymegyerihez hasonlóan egyértelmű volt a helyzet a negyedik járásbeli városban, Bősön, ahol az első kört még Forró Krisztián nyerte magasan, Pellegrini előtt, a másodikat pedig Pellegirni, közel kétharmados többséggel.

Lássuk a városok eredményeit: Dunaszerdahely

I. forduló:

1. Forró Krisztián 2161 szavazat

2. Ivan Korčok 2048

3. Peter Pellegrini 1334

II. forduló:

1. Peter Pellegrini 3957

2. Ivan Korčok 3722

Somorja

I.

1. Ivan Korčok 2460

2. Peter Pellegrini 1073

3. Forró Krisztián 999

II.

1. Ivan Korčok 3443

2. Peter Pellegrini 2509

Nagymegyer

I.

1. Forró Krisztián 679

2. Peter Pellegrini 499

3. Ivan Korčok 366

II.

1. Peter Pellegrini 1413

2. Ivan Korčok 762

Bős

I.

1. Forró Krisztián 644

2. Peter Pellegrini 319

3. Ivan Korčok 281

II.

1. Peter Pellegrini 1070

2. Ivan Korčok 595

FALVAK

Mint azt már fentebb írtuk, a járás 51 településén szerzett több szavazatot Peter Pellegrini, míg 16-ban Ivan Korčok. Utóbbi azonban nem három települést „veszített“ az első körhoz képest, hanem hetet, négy esetben ugyanis olyan faluban szerzett több szavazatot Pellegrininél, ahol az első körben még Forró Krisztián győzött.

A falvak, ahol Ivan Korčok nyert mindkét fordulóban: Csallóközcsütörtök, Doborgaz, Gomba, Keszölcés, Nagypaka, Olgya, Pozsonycsákány, Somorja, Úszor, Vajka, Vittény, Vörösmajor.

Ahol pedig az első fordulóban Forró nyert, másodikban Korčok: Béke, Jányok, Pozsonyeperjes, Sárosfa.

Ezekkel szemben csupán három olyan falu akad, ahol mindkét fordulóban Peter Pellegrini szerezte a legtöbb szavazatot: Albár, Nagymagyar, Patonyrét.

Hét faluban Pellegrini olyan faluban győzött, ahol az első fordulóban Korban győzött, ahol az első fordulóban Korčok: Bodak, Csallóköztárnok, Felbár, Lég, Macháza, Sárrét, Szentmihályfa.

Végül pedig 16 lyan település akad, ahol Pellegrini Forró első körös győzelme után a harmadik helyről ugrott Korčok elé a második körben. Ezek tehát azok a települések: Bacsfa , Bögellő, Csallóköznádasd, Csenke, Csilizradvány, Diósförgepatony, Dunaszerdahely, Dunatőkés, Egyházgelle, Egyházkarcsa, Felsőpatony, Hegyéte, Illésháza, Kisudvarnok, Nagyszarva, Nyékvárkony.

Az egyes településeken 9 esetben volt 20 szavazatnál kisebb, 5 esetben pedig 10 szavazatnál is alacsonyabb a különbség a két jelölt között a második fordulóban. A legkisebb különbség Nagyszarván volt, ahol mindössze 4 vokssal győzött Pellegrini, Sárosfán 5, Pozsonyeperjesen 6, Bodakon és Csallóközcsütörtökben pedig 7 szavazattal Korčok. Bacsfán 16 szavazattal kapott többet Pellegrini, mint Kor szavazattal kapott többet Pellegrini, mint Korčok, Sárréten 17-tel, Doborgazon 18-cal, Békén pedig 19-cel többet Korčok.

Íme, a falvak eredményei: Albár

I. forduló:

1. Peter Pellegrini 74 szavazat

2. Ivan Korčok 73

3. Forró Krisztián 72

II. forduló:

1. Peter Pellegrini 237

2. Ivan Korčok 144

Alistál

I.

1. Forró Krisztián 218

2. Peter Pellegrini 91

3. Ivan Korčok 60

II.

1. Peter Pellegrini 363

2. Ivan Korčok 152

Bacsfa

I.

1. Forró Krisztián 95

2. Ivan Korčok 77

3. Peter Pellegrini 39

II.

1. Peter Pellegrini 134

2. Ivan Korčok 118

Baka

I.

1. Forró Krisztián 202

2. Peter Pellegrini 77

3. Ivan Korčok 73

II.

1. Peter Pellegrini 260

2. Ivan Korčok 150

Balony

I.

1. Forró Krisztián 149

2. Peter Pellegrini 24

3. Ivan Korčok 19

II.

1. Peter Pellegrini 204

2. Ivan Korčok 63

Béke

I.

1. Forró Krisztián 61

2. Ivan Korčok 60

3. Peter Pellegrini 44

II.

1. Ivan Korčok 108

2. Peter Pellegrini 89

Bodak

I.

1. Ivan Korčok 56

2. Forró Krisztián 49

3. Pellegrini 44

II.

1. Peter Pellegrini 117

2. Ivan Korčok 110

Bögellő

I.

1. Forró Krisztián 61

2. Ivan Korčok 21

3. Pellegrini 18

II.

1. Peter Pellegrini 75

2. Ivan Korčok 47

Csallóközcsütörtök

I.

1. Ivan Korčok 226

2. Forró Krisztián 140

3. Peter Pellegrini 115

II.

1. Ivan Korčok 332

2. Peter Pellegrini 325

Csallóközkürt

I.

1. Forró Krisztián 191

2. Peter Pellegrini 60

3. Ivan Korčok 52

II.

1. Peter Pellegrini 288

2. Ivan Korčok 158

Csallóköznádasd

I.

1. Forró Krisztián 90

2. Ivan Korčok 57

3. Peter Pellegrini 35

II.

1. Peter Pellegrini 137

2. Ivan Korčok 103

Csallóköztárnok

I.

1. Ivan Korčok 65

2. Forró Krisztián 64

3. Peter Pellegrini 44

II.

1. Peter Pellegrini 140

2. Ivan Korčok 93

Csenke

I.

1. Forró Krisztián 210

2. Ivan Korčok 120

3. Peter Pellegrini 82

II.

1. Peter Pellegrini 244

2. Ivan Korčok 219

Csiliznyárad

I.

1. Forró Krisztián 132

2. Ivan Korčok 34

3. Peter Pellegrini 31

II.

1. Peter Pellegrini 153

2. Ivan Korčok 73

Csilizpatas

I.

1. Forró Krisztián 116

2. Peter Pellegrini 37

3. Ivan Korčok 18

II.

1. Peter Pellegrini 135

2. Ivan Korčok 44

Csilizradvány

I.

1. Forró Krisztián 110

2. Ivan Korčok 42

3. Peter Pellegrini 35

II.

1. Peter Pellegrini 175

2. Ivan Korčok 93

Dercsika

I.

1. Forró Krisztián 81

2. Ivan Korčok 24

3. Peter Pellegrini 24

II.

1. Peter Pellegrini 109

2. Ivan Korčok 63

Diósförgepatony

I.

1. Forró Krisztián 186

2. Ivan Korčok 158

3. Peter Pellegrini 78

II.

1. Peter Pellegrini 299

2. Ivan Korčok 277

Doborgaz

I.

1. Ivan Korčok 118

2. Peter Pellegrini 53

3. Forró Krisztián 32

II.

1. Ivan Korčok 149

2. Peter Pellegrini 131

Dunatőkés

I.

1. Forró Krisztián 83

2. Ivan Korčok 50

3. Peter Pellegrini 31

II.

1. Peter Pellegrini 125

2. Ivan Korčok 96

Egyházgelle

I.

1. Forró Krisztián 380

2. Ivan Korčok 142

3. Peter Pellegrini 108

II.

1. Peter Pellegrini 494

2. Ivan Korčok 285

Egyházkarcsa

I.

1. Forró Krisztián 127

2. Ivan Korčok 75

3. Peter Pellegrini 64

II.

1. Peter Pellegrini 347

2. Ivan Korčok 162

Ekecs

I.

1. Forró Krisztián 574

2. Peter Pellegrini 134

3. Ivan Korčok 82

II.

1. Peter Pellegrini 524

2. Ivan Korčok 385

Felbár

I.

1. Ivan Korčok 137

2. Peter Pellegrini 135

3. Forró Krisztián 122

II.

1. Peter Pellegrini 327

2. Ivan Korčok 228

Felsőpatony

I.

1. Forró Krisztián 245

2. Ivan Korčok 22

3. Peter Pellegrini 196

II.

1. Peter Pellegrini 479

2. Ivan Korčok 381

Felsővámos

I.

1. Forró Krisztián 98

2. Peter Pellegrini 34

3. Ivan Korčok 21

II.

1. Peter Pellegrini 142

2. Ivan Korčok 69

Gomba

I.

1. Ivan Korčok 111

2. Forró Krisztián 70

3. Peter Pellegrini 61

II.

1. Ivan Korčok 189

2. Peter Pellegrini 147

Hegyéte

I.

1. Forró Krisztián 143

2. Ivan Korčok 122

3. Peter Pellegrini 100

II.

1. Peter Pellegrini 290

2. Ivan Korčok 222

Hodos

I.

1. Forró Krisztián 188

2. Peter Pellegrini 118

3. Ivan Korčok 101

II.

1. Peter Pellegrini 323

2. Ivan Korčok 226

Illésháza

I.

1. Forró Krisztián 254

2. Ivan Korčok 218

3. Peter Pellegrini 144

II.

1. Peter Pellegrini 445

2. Ivan Korčok 420

Jányok

I.

1. Forró Krisztián 164

2. Ivan Korčok 159

3. Peter Pellegrini 79

II.

1. Ivan Korčok 239

2. Peter Pellegrini 204

Keszölcés

I.

1. Ivan Korčok 55

2. Forró Krisztián 25

3. Peter Pellegrini 14

II.

1. Ivan Korčok 85

2. Peter Pellegrini 40

Kisfalud

I.

1. Forró Krisztián 60

2. Peter Pellegrini 52

3. Ivan Korčok 38

II.

1. Peter Pellegrini 115

2. Ivan Korčok 59

Kisudvarnok

I.

1. Forró Krisztián 166

2. Ivan Korčok 84

3. Peter Pellegrini 79

II.

1. Peter Pellegrini 251

2. Korčok 198

Kulcsod

I.

1. Forró Krisztián 81

2. Peter Pellegrini 10

3. Ivan Korčok 6

II.

1. Peter Pellegrini 97

2. Ivan Korčok 29

Lég

I.

1. Ivan Korčok 436

2. Peter Pellegrini 311

3. Forró Krisztián 159

4. Štefan Harabin 105

II.

1. Peter Pellegrini 750

2. Ivan Korčok 668

Lúcs

I.

1. Forró Krisztián 105

2. Peter Pellegrini 52

3. Ivan Korčok 38

II.

1. Peter Pellegrini 147

2. Ivan Korčok 91

Macháza

I.

1. Ivan Korčok 107

2. Peter Pellegrini 72

3. Forró Krisztián 33

II.

1. Peter Pellegrini 149

2. Ivan Korčok 129

Medve

I.

1. Forró Krisztián 64

2. Peter Pellegrini 37

3. Ivan Korčok 21

II.

1. Peter Pellegrini 139

2. Ivan Korčok 46

Nagyabony

I.

1. Forró Krisztián 154

2. Peter Pellegrini 91

3. Ivan Korčok 68

II.

1. Peter Pellegrini 297

2. Ivan Korčok 172

Nagymad

I.

1. Forró Krisztián 92

2. Peter Pellegrini 65

3. Ivan Korčok 18

II.

1. Peter Pellegrini 151

2. Ivan Korčok 61

Nagymagyar

I.

1. Peter Pellegrini 174

2. Ivan Korčok 158

3. Forró Krisztián 135

II.

1. Peter Pellegrini 496

2. Ivan Korčok 306

Nagypaka

I.

1. Ivan Korčok 219

2. Peter Pellegrini 96

3. Harabin 53

4. Forró Krisztián 52

II.

1. Ivan Korčok 304

2. Peter Pellegrini 242

Nagyszarva

I.

1. Forró Krisztián 155

2. Ivan Korčok 99

3. Peter Pellegrini 46

II.

1. Peter Pellegrini 184

2. Ivan Korčok 180

Nagyudvarnok

I.

1. Forró Krisztián 127

2. Peter Pellegrini 70

3. Ivan Korčok 62

II.

1. Peter Pellegrini 206

2. Ivan Korčok 147

Nyárasd

I.

1. Forró Krisztián 428

2. Peter Pellegrini 190

3. Ivan Korčok 96

II.

1. Peter Pellegrini 610

2. Ivan Korčok 250

Nyékvárkony

I.

1. Forró Krisztián 432

2. Ivan Korčok 124

3. Peter Pellegrini 111

II.

1. Peter Pellegrini 551

2. Ivan Korčok 287

Olgya

I.

1. Ivan Korčok 140

2. Peter Pellegrini 59

3. Forró Krisztián 35

II.

1. Ivan Korčok 179

2. Peter Pellegrini 142

Padány

I.

1. Forró Krisztián 89

2. Peter Pellegrini 49

3. Ivan Korčok 31

II.

1. Peter Pellegrini 197

2. Ivan Korčok 78

Patonyrét

I.

1. Peter Pellegrini 45

2. Forró Krisztián 35

3. Ivan Korčok 17

II.

1. Peter Pellegrini 116

2. Ivan Korčok 26

Pozsonycsákány

I.

1. Ivan Korčok 107

2. Peter Pellegrini 64

3. Forró Krisztián 47

II.

1. Ivan Korčok 170

2. Peter Pellegrini 116

Pozsonyeperjes

I.

1. Forró Krisztián 226

2. Ivan Korčok 97

3. Peter Pellegrini 48

II.

1. Ivan Korčok 235

2. Peter Pellegrini 229

Pódatejed

I.

1. Forró Krisztián 81

2. Peter Pellegrini 67

3. Ivan Korčok 50

II.

1. Peter Pellegrini 174

2. Ivan Korčok 125

Sárosfa

I.

1. Forró Krisztián 159

2. Ivan Korčok 101

3. Peter Pellegrini 60

II.

1. Ivan Korčok 190

2. Peter Pellegrini 185

Sárrét

I.

1. Ivan Korčok 62

2. Peter Pellegrini 60

II.

1. Peter Pellegrini 127

2. Ivan Korčok 110

Szap

I.

1. Forró Krisztián 133

2. Peter Pellegrini 32

3. Ivan Korčok 11

II.

1. Peter Pellegrini 120

2. Ivan Korčok 40

Szentmihályfa

I.

1. Ivan Korčok 101

2. Forró Krisztián 99

3. Peter Pellegrini 94

II.

1. Peter Pellegrini 266

2. Ivan Korčok 187

Úszor

I.

1. Ivan Korčok 679

2. Peter Pellegrini 178

3. Štefan Harabin 58

II.

1. Ivan Korčok 791

2. Peter Pellegrini 348

Vajka

I.

1. Ivan Korčok 105

2. Peter Pellegrini 47

3. Forró Krisztián 46

II.

1. Ivan Korčok 172

2. Peter Pellegrini 142

Vásárút

I.

1. Forró Krisztián 276

2. Peter Pellegrini 103

3. Ivan Korčok 72

II.

1. Peter Pellegrini 349

2. Ivan Korčok 190

Vittény

I.

1. Ivan Korčok 77

2. Peter Pellegrini 44

II.

1. Ivan Korčok 110

2. Peter Pellegrini 85

Vörösmajor

I.

1. Ivan Korčok 1072

2. Peter Pellegrini 325

3. Štefan Harabin 157

II.

1. Ivan Korčok 1296

2. Peter Pellegrini 604

