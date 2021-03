Két oka is van annak, hogy miért marad jövő héten is fekete a Dunaszerdahelyi járás

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

Korábban már szintén írtunk róla, hogy a Covid-automata regionális indikátorok alapján sorolja be az egyes járásokat. Ezek között szerepel a 14 napos súlyozott incidencia, tehát az új esetek előfordulása az elmúlt két hétben, melynél a rizikófaktor miatt négynek veszik a koronavírusos időseket (a napi/hétvégi statisztikákban nem, csak a Covid-automata indikátorában szerepel így). Emellett számításba kerül, hogy milyen a hétnapos incidencia trendje, tehát hogy az esetek heti száma csökken az előző héthez képest vagy növekszik, valamint a kórházban ápolt személyek száma a lakosság számához viszonyítva, illetve a Regionális Közegészségügyi Hivatalok értékelése az adott járás helyzetéről.

Tudni kell, hogy a járások Covid-automata szerinti besorolásánál nem csupán az önkormányzatok által hétvégén végzett tesztelés számít, hanem az is, amit egész héten végeznek a járás összes tesztpontján, beleértve a magánrendelőket, a kórházakat, a közegészségügyi hivatalt, valamint a PCR-teszteket is. Az erre a hétre vonatkozó besorolásnál például a Dunaszerdahelyi járásban hiába ment már számos településen 1% alá a pozitív tesztek aránya az eggyel korábbi (február 20-21.) hétvégén, ha az azonosított koronavírusos személyek száma az egész heti tesztekkel együtt még mindig meghaladta azt az értéket, mely alapján enyhíteni lehetne.

A Regionális Közegészségügyi Hivatalnál érdeklődtünk arról, hogy milyenek a Dunaszerdahelyi járás aktuális mutatói, amelyek alapján a következő heti (március 8-14.) besorolást kapta.

Vörös Teréztől, a hivatal epidemiológiai főosztályának vezetőjétől megtudtuk, hogy a 14 napos súlyozott incidencia továbbra is meghaladja az 1600-at a legutóbbi hetet követően. 100 ezer lakosra vonatkozóan 2168-at tesz ki, ami azt jelenti, hogy heti szinten még minimálisan 568-cal kellene leszorítani, hogy "beleférjünk" a bordó sávba. Ugyanakkor fokozatosan javul, hiszen február 3-án még 3 925, egy héttel később pedig 3 252 volt.

A 65 év feletti fertőzöttek száma a vizsgált időszakban, tehát az elmúlt két hétben 114 volt. Ez az, amit négyszeresen számolnak, ugyanakkor a korábbi hetekben is 100 és 150 között mozgott, tehát nem állítható, hogy az idős fertőzöttek magas száma miatt ragadt a járás a fekete zónában. Arró nem is beszélve, hogy a fenti indikátorok ugyanúgy érvényesek a többi járásban is.

A másik legfontosabb mutató a kórházban ápolt koronavírusosok száma. Ez a szám ugyancsak csökkenésnek indult február második felében (február 19-én, amikor a magas halálozási arányról szóló cikkünk született, még 79 volt, 88-as kapacitás mellett), a Dáta bez pátosu nevű szakmai Facebook-oldal rendszeres összegzése szerint február 28-án 68, március 2-án viszont már csak 58-an feküdtek itt. Vörös Teréz a közegészségügyi hivataltól portálunkkal közölte, hogy a lakosságarányos mutató a Covid-automata szempontjából meghatározó időpontban 67 volt 100 ezer lakosra.

Az epidemiológus közölte, ez a két adat a leginkább meghatározó a besorolás szempontjából, míg a harmadik, a 7 napos incidencia trendje jelenleg 1-et tesz ki, ami kis mértékű vagy jelentéktelen változást jelez az eggyel korábbi héthez képest.

(SzT)