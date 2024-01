Kifizették a Šutaj Eštok által félreállított nyomozótisztek elmaradt bérét

A belügyminisztérium kénytelen volt kifizetni annak a három rendőrnek az elmaradt bérét, akiket a Fico-kormány belügyminisztere, Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) felfüggesztett, a bíróság viszont visszahelyezett a szolgálatba.

Matúš Šutaj Eštok (Fotó: TASR)

Šutaj Eštok alighogy elfoglalta a belügyminiszteri pozíciót, tisztogatásba kezdett a rendőrségnél. Hamran István leváltásával és Poprádra történt áthelyezésével eléggé kegyetlen lépést tett, amire korábban nem volt példa, ráadásul úgy, hogy Hamrannal még nem is találkozott, ő pedig már korábban beadta felmondását és néhány nap múlva egyébként is távozott volna a rendőrség kötelékéből. Megszüntette ezután a rendőrkapitány helyetteseinek posztját is, és felfüggesztette a legsúlyosabb politikai korrupciós és visszaélési ügyek némelyikét vizsgáló Ján Čurillát és társait, akik a NAKA keretein belül vizsgálták ezeket az eseteket. Čurilláék ugyanakkor korábban speciális védelmi státuszt kaptak, és a Bejelentőket Védő Hivatal is megerősítette, hogy státuszuk védelmet élvez, nem nyúlhatnak hozzájuk a hivatal beleegyezése nélkül.

A bíróság végül 3 rendőr visszahelyezését elutasította, pontosabban azt állapította meg, hogy nem rendelkezik felhatalmazással az ügyben, 3-at viszont visszahelyezett. Peter Kubina, a rendőrök ügyvédje ennek kapcsán elmondta, az összes javaslatot ugyanúgy indokolták meg, miközben mindegyikről más-más bíró döntött.

Kubina most arról tájékoztatott, hogy a szolgálatba visszahelyezett három rendőr elmaradt bérét kifizette a belügyminisztérium, noha próbálták húzni az időt. "Örülünk annak, hogy a minisztériumnál is tudatosították ezt, noha az elmúlt héten, a második fizetési felszólítás kiküldése után még azzal keresték meg a rendőröket, hogy írjanak alá egy beleegyező nyilatkozatot arról, hogy teljesen érthetetlen indokból csak február 12. után kapják meg az elmaradt bérüket. Ezt ők érthető okokból elutasították, hiszen a fizetési határidő már rég letelt, és ezzel csak a felelősség alól akart valaki kibújni" - írta Kubina a Facebookon. Hozzátette, kitartanak amellett is, hogy a teljes, mintegy 700 eurót kitevő perköltségüket is a belügyi tárca térítse.

(parameter)