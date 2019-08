Kočner államtitkár majmocskája lehet, hogy ma született bárány, de csütörtökön lecsaptak rá a zsaruk

Rendőrség intézkedett az igazságügyi minisztérium államtitkáránál csütörtökön - adta hírül a Tv JOJ. Az intézkedés folyamán elvitték Monika Jankovská mobiltelenfonját, de ez még nem minden. A magas beosztású politikus, - aki a bírói talárját ideiglenesen akasztotta fel a mostani megbízatása miatt - testvéréhez is ellátogattak a rendőrök, nem véletlenül.

Ugyanis Jankovská nővére, aki szintén bíró, mégpedig a Pozsonyi Kerületi Bíróság "kötelékében".

Megszólalt az igazságügyi minisztérium is, amelyik megerősítette az államtitkárral kapcsolatos híresztelést. A tárca szerint Jankovská csütörtökön leadta a mobilját a rendőrségen és teljes mértékben együttműködik a bűnüldöző szervekkel. Vallomást is tett volna, de a rendőrség azt nem igényelte - reagált a minisztérium szóvivője, Zuzana Drobová. A rendőrség is megszólalt, de nem rágta a szájba, ki körül sündörögtek a hatóság emberei.

Jankovská neve előjött Marian Kočner hírhedté vált üzeneteiben is. Ahogy azt megírtuk korábban, Gál Gábor miniszter helyettesének a neve előbukkan a Threema nevezetű applikáció leiratában, ami a zűrös vállalkozó és Alena Zsuzsová között zajlott beszélgetéseket rögzíti. Az igazságügyi miniszter korábban azt nyilatkozta, nincs sem oka, sem pedig bizonyítéka arra, hogy ne higgyen a tárca államtitkárának, Jankovskának, akitől ő megkérdezte, ismeri-e Kočnert vagy Zsuzsovát, és ő azt mondta, nem.

Kočner egy a múlt héten megszellőztetett, tavalyi levelezésében beszélt az igazságügyi tárcáról. Arról az időszakról van szó, amikor a Híd korábbi igazságügy-minisztere - 2018. március 14-én - bejelentette, hogy egy következő kormányban ő már nem folytatja. Lucia Žitňanská ezt azt követően nyilatkozta, hogy aznap Robert Fico is tett egy komoly bejelentést. Az akkori szlovák kormányfő ugyanazon a napon jelezte, kész lemondani a miniszterelnöki posztról.

Kočner pár nappal a március 14-i bejelentés előtt már tudott arról, Žitňanskát Gál váltja a miniszteri bársonyszékben. Akkor azt írta partnerének, Zsuzsovának: "A nyakamra mászott az a k.va Žitňanská. Bárki kerül a helyére, a minisztériumot Jankovská fogja vezetni. Ő pedig az én majmocskám.”

(sme.sk/para)