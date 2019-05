Kočner Bašternákkal és egy maffiózóval is irogatott arról, hogy ideje lelépni Szlovákiából

Ez az április 16-i bírósági határozat a Markíza televízió váltói meghamisításának ügyével kapcsolatos, amely kapcsán Kočner nyaka körül egyre csak szorul a hurok: azóta már vádat is emeltek ellene, később pedig Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkoltatásának ügyében is meggyanusították.

Azt, hogy forró a lába alatt föld, abból is sejthette Kočner, hogy a vele WhatsApp-on keresztül kommunikáló Ladislav Bašternák még 2017 áprilisában - azaz a Kuciak-gyilkosság előtt vagy 10 hónappal - arra figyelmeztette a befolyásos vállalkozót, hogy ideje lenne elköltözni Szlovákiából. Ez pár héttel azt követően történt, hogy Bašternákot adócsalással gyanusították meg, amely kérdésben már tölti is öt éves börtönbüntetését.

Eljött az ideje ennek..."és én már csomagolok is. A három év múlva létrejövő kormánynak lesz egy listája, és azon az elsők között szerepelünk. Lipšic lesz a főügyész. Tehát vivát Új-Zéland!" Sajnos az említett bírósági dokumentumban nem találhatóak Kočner válaszai, csak a neki írt üzenetek. Meg az is, ahogy a legbefolyásosabbnak tartott üzletember Tomáš Rajeckýval, a Piťo-klán egyik tagjával is hasonló témáról egyeztetgetett.

2018. áprilisában azt írta a Piťo-banda tagjának, hogy „elsőként Bašternák megy a börtönbe“. Aztén Kočner így folytatta: „Lassan szedelőzködni kell". Rajecký erre visszaírt: „Nem is biztos, hogy olyan lassan". Mire Kočner: "A nemzetközi vizekre kell evezni, a hajó el van intézve"

Kočner említett - Bašternákkal és Rajeckýval folytatott - egyeztetése, amelyekben foglalkozott a lelépésének gondolatával aztán elég indokot szolgáltatott ahhoz, hogy a Legfelsőbb Bíróság által 2018. júniusában előzetes letartóztatásba helyezett Kočnert idén áprilistól megerősített körülmények között tartsák továbbra is fogságban.

DenníkN